300 متطوع يجمعون 1000 كجم من النفايات خلف سوق الجمعة بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكن أكثر من 300 متطوع من جمع 1000كيلوجرام من النفايات، خلال مشاركتهم فعاليات الدورة العشرين من حملة «نظفوا الإمارات» في منطقة مسافي خلف سوق الجمعة في الفجيرة، التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة بالتعاون مع بلدية الفجيرة، وجاءت الحملة تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتزامن مع مبادرة «مدينتي نظيفة» والتي أطلقتها بلدية الفجيرة للحفاظ على الصورة الجمالية للإمارة وجمع المخلفات العشوائية في المناطق المختلفة من الامارة، وتحرص البلدية على الاهتمام بالمظهر الحضاري والجمالي لإمارة الفجيرة، ونشر ثقافة الوعي المجتمعي في مجال حماية البيئة، الذي يعتبر ضمن خطتها الاستراتيجية، لكي تظل الامارة نظيفة باعتبارها وجهة طبيعية مهمة للزائرين والسائحين والمقيمين.

مستقبل مستدام

تهدف حملة " نظفوا الإمارات “ إلى حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية للعمل على ضمان مستقبل آمن ومستدام للمجتمع، لتساهم الحملة في توفير بيئة نظيفة وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتطوير التعاون بين الشركاء في الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للإمارة.

تفاعل كبير

وشهدت الحملة مشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وتفاعل كبير من العائلات، حيث توافد المشاركون خلال ساعات الصباح الباكر في الموقع الرئيسي وتمت الحملة وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية للحفاظ على سلامة جميع المشاركين في ظل جائحة كورونا.

وعمل الفريق المسؤول عن الحملة على توزيع العديد من أدوات التنظيف وأكياس القمامة وتوفير فحوصات لدرجات الحرارة ومعدات الوقاية الشخصية والمعقمات والأقنعة والقفازات لجميع المشاركين إلى جانب توفير مياه الشرب والعصائر والوجبات الخفيفة.

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