خالد بن محمد بن زايد يلتقي كريستيان كلاين

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة ألمانية متخصصة في برمجة التطبيقات "ساب".

وشهد اللقاء مناقشة مواضيع عدة كان أبرزها سُبل تبادل الخبرات وبحث فرص التعاون المُشترك في مجال التطبيقات البرمجية المؤسسية والحوسبة السحابية.

يأتي اللقاء تزامناً مع الجولة الختامية لـ"جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1" في موسم 2021، التي نُظمت في حلبة مرسى ياس.

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