الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 10:10 والمد الثاني عند الساعة 22:21 والجزر الأول عند الساعة 17:02 والجزر الثاني عند الساعة 03:46 .

وبحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 19:46 والمد الثاني عند الساعة 06:36 والجزر الاول عند الساعة 13:10 والجزر الثاني عند الساعة 01:07 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 19 80 30

دبي 29 18 75 20

الشارقة 28 17 80 20

عجمان 27 19 75 30

أم القيوين 28 16 70 20

رأس الخيمة 27 17 75 40

الفجيرة 27 19 70 35

العين 27 14 70 30

ليوا 28 15 90 35

الرويس 26 18 85 40

السلع 25 17 85 45

دلما 26 20 80 50

طنب الكبرى 26 21 80 45

طنب الصغرى 26 21 80 45

أبو موسى 26 21 80 45

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