25 % تخفيضات سوق دبي الحرة في الذكرى 38 لتأسيسها

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت سوق دبي الحرة إطلاق عرض خصومات خاص يصل إلى 25%، على مجموعة واسعة من المنتجات، لمدة 3 أيام، بمناسبة احتفالها بالذكرى السنوية الـ 38 لانطلاقتها في 20 ديسمبر 1983.

وسيتوافر عرض الخصومات في جميع صالات «المغادرون» و«الترانزيت» و«القادمون» في مطار دبي الدولي، بدءاً من منتصف ليلة 17 ديسمبر، ولغاية منتصف ليلة 20 ديسمبر، وسيشمل خدمة سوق دبي الحرة للتوصيل المنزلي.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: حظي عرض الخصومات الذي أطلقته سوق دبي الحرة في الذكرى الأولى لتأسيسها في 20 ديسمبر 2013، بشهرة واسعة، الأمر الذي شجعنا على إطلاق العرض سنوياً، وبهذه الطريقة نشكر عملاءنا، الذين يحضرون شخصياً أو عبر الإنترنت، على دعمهم المستمر لسوق دبي الحرة على مر السنين.

ويسري عرض الخصومات على سلع رئيسة تشمل العطور، مستحضرات التجميل، ساعات اليد، السكاكر والسلع الجلدية، وتستثنى من العرض بعض المنتجات المحددة مثل الذهب والإلكترونيات وعلامات مختارة من الأزياء، ويشمل عرض التخفيضات أيضاً طرح تذاكر سحبي «ميلينيوم مليونير» و«أروع المفاجآت» طوال فترة الخصومات.

ولتحقيق مزيد من الراحة للمسافرين، أصبح بإمكانهم الاستفادة من عرض الخصومات عبر الإنترنت من خلال طلب الشراء المسبق قبل 12 ساعة من المغادرة، والذي توفره خدمة سوق دبي الحرة «كليك آند كولكت»، ويتم استلام السلع المشتراة من نقاط الاستلام المخصصة في سوق دبي الحرة. وستُجري السوق الحرة، في إطار احتفالاتها بالذكرى 38 لتأسيسها، سحبي «ميلينيوم مليونير» و«أروع المفاجآت» في يوم التأسيس (20 ديسمبر).

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