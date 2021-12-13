مواجهات نارية في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وميسي ورونالدو وجها لوجه

المصدر: وام

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أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الاثنين، والتي جرت في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية حيث سيلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مانشستر يونايتد الإنجليزي وسيتواجه ميسي ورونالدو وجها لوجه.

وجاءت المواجهات على الشكل التالي:

باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي - ريال مدريد الإسباني

فياريال الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

أتلتيكو مدريد الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني

سالزبورغ النمساوي ضد ليفربول الإنجليزي

إنتر الإيطالي ضد أياكس الهولندي

سبورتينغ لشبونة البرتغالي ضد يوفنتوس الإيطالي

تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي.

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