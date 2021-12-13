محمد بن راشد يلتقي رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى

المصدر: البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، على هامش ختام بطولة "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1" التي أُقيمت منافساتها على حلبة مرسى ياس في العاصمة أبوظبي.

وأكد سموّه خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية وأهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات التي تخدم الأهداف التنموية للشعبين الصديقين، معرباً عن أمنياته بمزيد من الاستقرار والتقدم لدولة أفريقيا الوسطى الصديقة.

من جهته، أكد رئيس أفريقيا الوسطى كامل تقديره للنموذج المُلهِم الذي تقدمه دولة الإمارات في مضمار التنمية الشاملة، بما تحققه من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، وما تقدمه من إسهامات إيجابية شاركت بها في التصدي للعديد من التحديات العالمية العابرة للحدود.

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