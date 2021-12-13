المفوضية الأوروبية تعتمد شهادة كوفيد الرقمية الصادرة عن الإمارات

المصدر: وام

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اعتمدت المفوضية الأوروبية في بروكسل قرارا باعتماد ومعادلة شهادة كوفيد الرقمية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت المفوضية انه نتيجة لذلك، سيتم ربط الإمارات بنظام الاتحاد الأوروبي وسيتم قبول شهاداتها وفقاً لنفس الشروط مثل شهادة كوفيد الرقمية الأوروبية .. وفي الوقت نفسه وافقت والإمارات العربية المتحدة على قبول الشهادة الرقمية للاتحاد الأوروبي لمواطني الاتحاد الأوروبي المسافرين إليها.

وقال مفوض شؤون العدل الأوروبي ديديه راندرس في بيان ان الشهادة الرقمية للاتحاد الأوروبي فريدة من نوعها ولهذا السبب انضمت 55 دولة وإقليما في خمس قارات إلى النظام حتى الآن مع إصدار أكثر من 750 مليون شهادة حتى إذا واجهنا وقتًا عصيبًا مع متغيرات كوفيد 19 فنحن بحاجة إلى الشهادة.

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