نهيان بن مبارك: نعتز بعطاء "أم الإمارات" وبدورها الرائد في مسيرة الوطن والعالم

المصدر: وام

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قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش :" يشرفني أن أتقدم بخالص التهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" أعزها الله باعتبارها الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة لعام 2021 بل هي في واقع الأمر الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة في كل عام وفي كل مكان".

وأضاف معاليه في كلمة له بمناسبة منح سموها جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة لعام 2021، من المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية : " أننا في الإمارات نعتز غاية الاعتزاز بعطاء سموها المتواصل وبدورها الرائد في مسيرة الوطن والأمة والعالم أجمع.. نحن في الإمارات نعتز ونفتخر بمشاعر المحبة والتقدير والاحترام التي نحملها لسموها أطال الله في عمرها وحفظها لنا ذخراً وسنداً وجزاها عنا جميعاً خير الجزاء".

وذكر معاليه : " أنها "أم الوطن" صاحبة الإنجازات الكبيرة والواضحة في كافة مجالات تنمية الإنسان وتنمية المرأة على وجه الخصوص في التعليم والصحة وعمل الخير والبر والإحسان والعمل التطوعي و رعاية الأمومة والطفولة ومجالات النهضة البشرية بما يسهم في تمكين الإنسان وتمكين المرأة في الإمارات بل وفي العالم كله للإسهام الكامل في مسيرة المجتمع ".

وأضاف : " نحن في الإمارات نعتز غاية الاعتزاز بما تحظى به سموها من تقديرٍ وتكريم على مستوى الوطن وعلى مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم .. هي القدوة الحسنة والمثل الأعلى صاحبة القلب الكبير والعطاء المتدفق هي شخصية وطنية عظيمة لها بصماتها العميقة في كافة ربوع الوطن .. تلك التي نمت وامتدت عبر المنطقة والعالم من أجل إسعاد الناس وتحقيق جودة الحياة لهم في كل مكان".

وأكد معاليه أن المرأة في الإمارات وبفضل جهود ومبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قد أصبحت اليوم وهي تساهم بكل قدرة وكفاءة في كافة مجالات الحياة تؤدي دورها في بناء الأسرة وتربية الأجيال لديها قدرة كبيرة على الابتكار والإبداع ، ورغبة أكيدة في العمل والمبادرة وعزمٍ قوي للأداء والإنجاز .. المرأة الإماراتية وبفضل جهود وإنجازات "أم الإمارات" لديها الآن الفرصة الكاملة للعمل في أي مجال تختاره كما أنها وبحمد الله تحقق إنجازات باهرة في كافة مجالات النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجتمع .. المرأة في الإمارات بفضل القيادة الرائدة لسمو أم الإمارات هي نموذج وقدوة للأم العربية المسلمة الحريصة على دينها القادرة على الانفتاح بوعي على جميع إنجازات التطور في العالم والإسهام بثقةٍ كاملة في كافة القضايا والأمور التي تمس المجتمع والإنسان" .

وقال معاليه : " أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا أم الإمارات وأن يجزيها خير الجزاء لقاء ما تقدمه للوطن والعالم من مآثر وأفضال وأن يهب لنا القدرة على أن نسير دوماً وفق رؤيتها الحكيمة في تمكين الإنسان المرأة والرجل على حدٍ سواء .. أدعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء دورنا في تحقيق رؤيتها الحكيمة من أجل تحقيق حاضر مزدهر ومستقبل ناجح للإنسان في الوطن والعالم ".

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