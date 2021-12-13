عهود الرومي: الحكومات أنفقت 17 تريليون دولار على الجائحة وارتفاع الثقة 11٪

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نقلت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته بالتوفيق لجميع الدول المشاركة ، معبرة عن فخر دولة الإمارات باستضافة حفل تكريم الفائزين في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2020 و2021 ،التي تترجم مسيرة نصف قرن من العلاقات التاريخية بين الدولة ومنظمة الأمم المتحدة وجهودها من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

وقالت معاليها : نتواجد معا علي أرض الإمارات للاحتفاء بنماذج متميزة يجمعها شغف النهوض بالمجتمعات، تجسيدا لروح العمل والتفاني والإبداع وصناعة الأثر الإبداعي.

وأكدت معالي الرومي إن موظفي الخدمة العامة قدموا خلال العامين الماضيين قدوة مشرفة من خلال التكيف والقدرة على العمل في ظل ظروف استثنائية فرضتها الجائحة التي لا يزال العالم يتصدى لها، مشيرة الى أن الحكومات أكدت دورها حيث ارتفع مستوي الثقة بها 11٪ للمرة الاولي منذ عقدين من الزمان، فيما أنفقت الحكومات أكثر من 17 تريليون دولار لإدارة الجائحة.

واعتبرت معاليها الاستعداد للمستقبل ضرورة حتمية للحكومات التي ساهمت الجائحة في تسريع توجهاتها المستقبلية ما يفرض على الحكومات إعادة النظر في أنظمة التعليم والصحة ونوعية التشريعات والأنظمة النقدية وغيرها.

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