500 درهم مقابل خسارة كل كيلوغرام بتحدي خاسر الوزن الأعظم برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

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أطلقت مستشفى رأس الخيمة، اليوم، مبادرة تحدي خاسر الوزن الاعظم، ويحظى المشاركون بفرصة للفوز بالعديد من الجوائز والتي تشمل 500 درهم مقابل خسارة كل كيلو غرام ضمن فئة التحدي، وذلك خلال الفترة من 17 ديسمبر الجاري وحتى الرابع من شهر مارس 2022.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامته المستشفى بحضور خالد عبدالله الشحي مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع - رأس الخيمة الطبية، ورضا صديقي المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، حيث يوفر التحدي النصائح من قبل اخصائي التغذية، وجلسات التمارين والحصص التفاعلية، ودورات إدارة نمط الحياة والمفاهيم الخاطئة والشائعة حول خسارة الوزن.

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