وزارة الموارد البشرية والتوطين تعلن القواعد العامة للعمل في الإمارات

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

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اعلن معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين القواعد العامة للعمل في دولة الامارات.

وقال معاليه خلال الإحاطة الإعلامية للإعلان عن المرسوم بقانون اتحادي رقم47 لسنة 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات في مقر الوزارة بدبي إن القانون الجديد الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يبدأ تطبيقه في الثاني من فبراير 2022.

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: إن الإجازة الأسبوعية في القطاع الخاص تمتاز بالمرونة لمؤسسات هذا القطاع لتحديد الإجازة المناسبة، إلا أن الحد الأدنى لا يقل عن يوم أسبوعياً.

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