أحمد بن محمد يعلن عن إطلاق مبادرة وجهات دبي

المصدر: البيان

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عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله لتعزيز جاذبية الامارات وتوجيهات سموه بجعل دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم، أعلن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم عن إطلاق مبادرة وجهات دبي.



ويتم تنظيم مبادرة وجهات دبي بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في دبي وبمشاركة المجتمع الإبداعي في الإمارة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد : تأتي مبادرة وجهات دبي للترويج لكل فعاليات ومناطق دبي السياحية للمساهمة في تعزيز مكانة الإمارات كمركز سياحي رئيسي في المنطقة من خلال محتوى مبدع تقدمه مختلف الجهات المشاركة.

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