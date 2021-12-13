المرر يترأس وفد الإمارات في اجتماع الدورة التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون

المصدر: وام

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ترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وفد الدولة المشارك في اجتماع الدورة الـ 150 التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي انعقد يوم أمس الأحد في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض.

ناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري واتخذوا القرارات اللازمة بشأنها، وشددوا على أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك.

حضر الاجتماع.. سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل، عقد أصحاب السمو والمعالي الوزراء اجتماعا مع معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية حيث جرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

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