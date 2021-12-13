سيف بن زايد يلتقي وزير الشؤون الداخلية الألباني

المصدر: وام

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وام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، معالي بليدار جوتشي وزير الشؤون الداخلية بجمهورية ألبانيا على هامش سباق جائزة الاتحاد للطيران " الفورمولا 1 " الذي أقيم في جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين الإمارات وألبانيا وسبل تعزيزها في مجالات العمل الشرطي والأمني، كما تطرق الحديث إلى أهمية البطولات والمهرجانات الرياضية الإقليمية والدولية في تقريب المسافات بين الشعوب وتعزيز اللقاءات الدولية.

حضر اللقاء.. سعادة ايرمال دريده سفير جمهورية ألبانيا لدى الدولة وعدد من المسؤولين الألبان إلى جانب عدد من ضباط وزارة الداخلية.

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