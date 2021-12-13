تكريم 17 فائزاً في 8 فئات بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة في دبي اليوم

المصدر: البيان - نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق اليوم في دبي حفل تكريم الفائزين في دورتي 2020 و2021 لجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة.

ويحظى 7 فائزين عن 4 فئات بالتكريم للعام 2020 وهي فئة تقديم خدمات شاملة وعادلة للجميع وفئة تعزيز الآليات المتكاملة للتنمية المستدامة، وفئة تطوير مؤسسات عامة شفافة وخاضعة للمساءلة، وفئة تعزيز التحول الرقمي في القطاع العام.

وتكرم الجائزة الفائزين للعام 2021 وعددهم 10 فائزين عن 4 فئات ينضوي تحتها فئة تعزيز الابتكار لتقديم خدمات شاملة وعادلة للجميع بما في ذلك التحول الرقمي، والفئة الثانية تعزيز فعالية المؤسسات العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وفئة تطوير الخدمات العامة الداعمة للنوع الاجتماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفئة التأهب والاستجابة المؤسسية في أوقات الأزمات.

وتعد الجائزة اعتراف دولي مرموق للتميز في الخدمة العامة، حيث تكافئ الإنجازات والمساهمات الإبداعية لمؤسسات الخدمة العامة التي تؤدي إلى الإدارة العامة الأكثر فعالية واستجابة في جميع بلدان العالم. وتعزز جوائز الأمم المتحدة دور وكفاءة وجدوى الخدمة العامة المقدَمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز