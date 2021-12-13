سيف بن زايد يلتقي وزير الأمن العام السريلانكي على هامش سباق "الفورمولا 1"

المصدر: وام

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي سارات ويراسيكيرا وزير الأمن العام في سريلانكا وذلك على هامش سباق جائزة الاتحاد للطيران "الفورمولا 1" الذي أقيم في جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين الإمارات وسريلانكا وسبل تعزيزها في المجالات الشرطية والأمنية.

وتطرق الحديث إلى بطولة الفورمولا 1 الرياضية العالمية، والتي تستضيف أبوظبي آخر جولاتها ودور الرياضة في تعزيز التقارب العالمي بين الشعوب.

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