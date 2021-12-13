محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان الجولة الختامية لمونديال الفورمولا 1

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، منافسات «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، الجولة الختامية لبطولة العالم في موسم 2021»، التي أقيمت على حلبة مرسى ياس في العاصمة أبوظبي، وذلك بحضور رؤساء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة ضيوف الدولة وسمو الشيوخ.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حساب سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من حلبة ياس في العاصمة، ووسط عشرات الآلاف من المتابعين في الحلبة، وعشرات الملايين خلف الشاشات، استمتعت بأجواء المنافسة والحماس لسباق الفورمولا 1 في أبوظبي.. سباق مدهش.. تنظيم جميل.. عودة قوية للفعاليات العالمية الكبرى من دولة الإمارات».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه على «تويتر»: «شهدت وأخي محمد بن راشد وضيوف الدولة، ختاماً ناجحاً للجولة النهائية لبطولة العالم للفورمولا 1 في العاصمة أبوظبي».

وفاز السائق الهولندي ماكس فيرستابن بجولة أبوظبي «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 - 2021»، محرزاً بطولة العالم لهذا الموسم.

وشهد ختام المنافسات.. سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

كما حضر الفعاليات من ضيوف الدولة، وافل رامكا لاوان رئيس جمهورية سيشيل، وفاوستين أرشينج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، وجيمس ألكس مايكل رئيس جمهورية سيشل السابق. وكان سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، يرافقه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 - أبوظبي 2021»، معلناً انطلاق سباق الجولة الختامية لعام 2021 بعد عزف السلام الوطني لدولة الإمارات.

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