عضوات بـ «الوطني»: سموّها نموذج عالمي في دعم المرأة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت عضوات بالمجلس الوطني الاتحادي أن فوز «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بجائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة لعام 2021، جاء اعترافاً بجهود سموها ومبادراتها، مشيرات إلى أن «أم الإمارات» نموذج عالمي في دعم وتمكين المرأة.

وأعربن عن بالغ شكرهن وتقديرهن لسموها لما حققته من إنجازات في مختلف مجالات الحياة، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي عكفت على توليه في سبيل تمكين المرأة وبناء المجتمع الإماراتي، موضحات في الوقت نفسه أن هذا التكريم يؤكد حضورها القوي وعطاءها المتميز في دعم المرأة وبناء هذا الوطن المعطاء بما يمكنه من إكمال مسيرة التنمية.

وقالت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، نعتز ونفخر بتكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رائدة العمل في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها، ليس فقط على مستوى دولة الإمارات وإنما على المستوى الإقليمي والدولي، فجهودها الكبيرة ورؤيتها الثاقبة التي تستشرف المستقبل، في جانب تمكين المرأة كان لها بالغ الأثر فيما وصلت إليه المرأة اليوم في دولة الإمارات وما حظيت به من اهتمام على مستوى العالم.

وتابعت: اليوم كل الاستراتيجيات المحلية والعالمية التي تدعم المرأة وحفظ حقوقها وتمكينها جاءت بفضل جهود رواد في هذا المجال، والشيخة فاطمة بنت مبارك تأتي على رأس هذه الكوكبة، فسموها عملت منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على وضع رؤية لحفظ حقوق المرأة، فضلاً عن إقرار حزمة من المبادرات والمشاريع التي تصب في جهود تمكينها، وترسيخ مكانتها على الصعد الدولية.

تهنئة

وقدمت الدكتورة موزة محمد سعيد العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، خالص التهاني والتبريكات والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ملهمة المرأة الإماراتية والعربية، وقائدة مسيرة تمكين المرأة على المستويين الإقليمي والعالمي، وقالت: إن لسموها الفضل الكبير في تقديم العون والدعم لجهود تمكين المرأة وحفظ حقوقها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ما وصلة إليه المرأة الإماراتية اليوم من مكانة، يرسخ الدور المحوري الذي قامت به سموها في هذا الشأن.

وأضافت: إن اختيار سموها لتتصدر دول العالم بفوزها بجائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة لعام 2021، لم يأت من فراغ، وإنما بفضل اهتمام ورعاية سموها للمرأة وتوفير كل السبل التي تمكنها من ممارسة دورها في كل ميادين العمل الوطني، وتقلد المناصب العليا، في مسيرة شهدت إنجازات عظيمة وبصمات واضحة في نهضة الدولة، كانت فيها المرأة شريكة في التقدم وصناعة النهضة التي يفخر بها أبناء الإمارات.

أولوية وطنية

وأكدت كفاح محمد ناصر الزعابي، بأن سموها جعلت من صون حقوق المرأة وتمكينها أولوية وطنية، من خلال القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق الأسرة والمرأة والطفل، مبينة أن ما حققته المرأة في دولة الإمارات من إنجازات ومؤشرات عالمية، هو ثمار لتوجيهات وعطاء سمو الشيخة فاطمة ومساندتها المستمرة للمرأة.

ونوهت إلى أن فوز سموها هو رسالة شكر وعرفان لمساهمات ومبادرات سموها ومسيرتها المشرّفة والثرية بكل أشكال الدعم والتمكين، وحرصها المستمر على تفعيل كل الآليات والإجراءات التي تصب في جهود دعمها ونجاحها على جميع المستويات والصعد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز