قيادات نسائية: «أم الإمارات» خير داعم لملف تمكين المرأة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أشادت قيادات نسائية بالدور العظيم الذي تقدمه «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في مجال تمكين المرأة على جميع المستويات الاجتماعية والتعليمية والثقافية، والدور الكبير التي قامت به سموها خلال جائحة كورونا في تقديم أوجه الدعم المختلفة للقطاع الطبي، وإرسال قوافل غذائية وطبية إلى المحيط العربي، خلال جائحة «كوفيد 19»، ووصفن نيل سموها جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة لعام 2021 من المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية الجائزة بأنه اختيار صادف أهله.

وقالت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: إن تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بجائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة لعام 2021، من المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، يعد تكليلاً لمسيرة حافلة بالعطاء لسموها، وتعبيراً صادقاً وتأكيداً دولياً على دور سموها الريادي في دعم ملف تمكين المرأة في الإمارات والعالم، بعدما وصل ملف تمكين المرأة الإماراتية لمستويات مبهرة أثارت أعجاب العالم، وذلك نتاج مسيرة عمل طويلة بدأت منذ السنوات الأولى لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

تكريم صادف أهله

وتقدمت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتهنئة والتبريكات لـ«أم الإمارات»، لحصول سموها على جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة لعام 2021 من المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية.

وقالت: كرست سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك جهودها لدعم وتمكين المرأة الإماراتية والعربية تعليمياً واجتماعياً ومهنياً على مدى النصف قرن الماضي، كما عملت سموها على تعزيز حقوق ومكتسبات المرأة الإماراتية حتى غدت التجربة الإماراتية نموذجاً إقليمياً يحتذى به وواحدة من التجارب التي تحظى بتقدير المجتمع العالمي، وهو ما تعكسه الكثير من الأوسمة والجوائز التي منحتها لسموهاكبرى وأهم المؤسسات الدولية والإقليمية.

وقالت منى المري إن المرتبة المتقدمة لدولة الإمارات بالتقارير ومؤشرات التنافسية العالمية تعكس هذه الجهود والإنجازات، حيث حققت المركز الأول عالمياً خلال عام 2021 في 9 مؤشرات تنافسية مرتبطة بمدى التقدم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات منها: عدم التمييز على أساس الجنس في العمل، وجود قانون للعنف الأسري، وجود إجازة أبوة مدفوعة، وجود إجازة والدية مدفوعة، منع إنهاء عمل المرأة بسبب الحمل، تمكين المرأة قانونياً من تسجيل مشروعها بنفس طريقة تسجيل الرجل، وذلك في تقرير المرأة والأعمال والقانون، الذي يصدره البنك الدولي، كما جاءت بالمركز الأول عالمياً في مؤشر الإناث في البرلمان بتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

تهنئة

وتقدمت شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لحصول سموها على جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة لعام 2021 من المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية.

وقالت إن هذه الجائزة هي تقدير من المجتمع العربي للدعم اللامحدود والرعاية التي تقدمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة في المجتمع الإماراتي والعربي بصفة خاصة وعلى المستوى العالمي بوجه عام على مدى العقود الخمسة الماضية، إيماناً من سموها بحقوق المرأة وأهمية دورها كشريك رئيسي في التنمية بمختلف مجالاتها في أي مجتمع وما لهذا الدور من تأثير كبير في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي والازدهار الاقتصادي.

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