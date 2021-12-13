سفارة الدولة لدى البحرين تحتفل بعيد الاتحاد الـ 50

المصدر: المنامة - وام

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أقام الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين حفل عشاء، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50، حضره كبار المسؤولين في مملكة البحرين، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدة في المنامة.

ورفع السفير بهذه المناسبة الوطنية المجيدة أسمى كلمات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، ولشعب الإمارات الكريم، والمقيمين على أرضها، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين والمسيرة، التي حصدت خلالها الدولة إنجازات، رسم ملامحها الأولى مؤسس الدولة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترتبط بعلاقات أخوية ممتدة مع مملكة البحرين، تجد الرعاية والدعم المستمر من كل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، حفظه الله، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وأوضح أن هذه العلاقات شهدت دفعة قوية خلال الزيارة الرسمية، التي قام بها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني إلى أبوظبي يوم 9 نوفمبر 2021، والتي شهدت التوقيع على 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تمهد لتعاون مؤسسي بين البلدين، يعزز كافة المجالات ويدفع بعلاقات البلدين الشقيقين وشعبيهما لتواصل أرحب، وتعاون مستمر متطور ومزدهر.

وأضاف الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان: أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ترتكز على أساس التعاون بين الأشقاء، من أجل توفير الحياة السعيدة لشعبي البلدين.

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