«البيت متوحد» تنظم النسخة الرابعة من «رحلة الاتحاد»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تنظم جمعية البيت متوحد، مبادرة «رحلة الاتحاد»، في نسختها الرابعة لعام 2021، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف تعزيز الوعي بمسيرة التقدم التي قادتها الدولة، والإنجازات التي حققتها خلال الـ 50 عاماً الماضية.

وتنمي المبادرة في جيل الشباب، الهوية الوطنية، والقيم الإماراتية الأصيلة، من خلال التركيز على محاور إكسبو 2020 دبي لهذا العام، وهي: الاستدامة والتنقل والفرص. ويحضر 30 من نخبة الطلبة المتفوقين من جميع أنحاء الدولة، في رحلتهم التعليمية التثقيفية، التي بدأت أول من أمس، الفعاليات والأنشطة المتنوعة، والمشاركة في إكسبو 2020 كمتطوعين.

واختارت لجنة «رحلة الاتحاد»، الطلاب المشاركين بعناية، بعد مقابلتهم، وتقييمهم وفق معايير الأداء الأكاديمي، والمهارات والإنجازات الشخصية.وقالت منى الحمادي المدير التنفيذي لجمعية البيت متوحد: إن هذه النسخة من مبادرة «رحلة الاتحاد»، تشكل تجربة استثنائية، بتزامنها مع اليوبيل الذهبي للاتحاد، وهو العام الذي تستضيف فيه الدولة إكسبو العالمي، لأول مرة في تاريخ المنطقة.

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