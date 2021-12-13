«طرق دبي» تحقق ارتفاعاً بمعدل النضج في التحول الرقمي

المصدر: دبي- البيان

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حقّق معدّل النضج الرقمي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي نتيجة (3.2) من (5) مستويات، خلال العام 2020 أي بزيادة بلغت (0.5) وارتفاع بنسبة (18.5%) مقارنة بنتيجة (2.7) في العام 2019، وذلك حسب المستويات الخمسة المعتمدة وهي: بناء الرؤية الرقمية، تطوير الممكنات الرقمية، تبني القدرات الرقمية، تطبيق نماذج الأعمال الرقمية، الريادة الرقمية والاستدامة، وتطمح الهيئة للوصول إلى المستوى الرابع من النضج في نهاية العام 2023.

وتفصيلاً، قال موسى الرئيسي، مدير إدارة استراتيجية وحوكمة التقنيات بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: «في عام 2017 أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استراتيجيتها الرقمية، وكانت من أولى الجهات الحكومية، التي تبنت استراتيجية رقمية تخصصية تشمل خريطة طريق مشاريع وبرامج تتواءم مع التوجهات المحلية والعالمية في مجال التحول الرقمي، مما قاد الهيئة إلى الوصول لمرحلة مكنتها من قياس مستويات نضج التحول الرقمي وتحديد التوجهات المستقبلية في هذا المجال.

وأكّدَ الرئيسي أن الرؤية الاستراتيجية الرقمية في هيئة الطرق والمواصلات، التي تتمحور حول تحقيق الريادة العالمية في التقنيات الحديثة والرقمية لخدمة البنية التحتية والنقل، تُتَرجَمُ من خلال (6) محاور استراتيجية و(11) مساراً تنسجم كلها مع توجهات التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

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