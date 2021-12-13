«الإمارات للتخطيط الاستراتيجي» تحتفي بخريجي «الذكاء الاصطناعي»

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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احتفلت جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، مؤخراً، بتخريج الدفعة الأولى والثانية لدبلوم استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، وقيادة المشاريع المبتكرة، حيث بلغ عدد المشاركين 56 خريجاً من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية.

وقال الشيخ محمد بن عبد الله المعلا نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل «يسعدنا الاحتفاء بتخريج الدفعة الأولى والثانية لدبلوم استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، وقيادة المشاريع المبتكرة، وبدايةً، يطيب لي أن أوجه كل الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والرئيس الفخري للجمعية، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، على دعمهم اللا محدود لفعاليات الجمعية.

تحول رقمي

وأضاف المعلا «نحتفل بتخريج (56) خبيراً في مجال قيادة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الذين تخرجوا في دبلوم «استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وقيادة المشاريع المبتكرة»، والذين درسوا في هذا الدبلوم على مجموعات متتالية، خلال هذا العام 2021، ونفخر بكافة الخريجين من منتسبي وزارة الداخلية، والوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية، على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، فنحن بأمسّ الحاجة لهذه الخبرات، لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق تطلعات قادتنا، حفظهم الله ورعاهم، في جعل الإمارات في المرتبة الأولى في كل المجالات والقطاعات، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

أفكار مبتكرة

وأكد الشيخ المعلا أن الخريجين أنجزوا العديد من مشاريع التخرج، التي تضمنت أفكاراً مبتكرة ورائدة، ستسهم في تحقيق أهداف الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، منوهاً بأنّ جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، تسعى من خلال مجلس إدارتها وفرق عملها دوماً، لإقامة الفعاليات من دورات وورش عمل ومؤتمرات، تسلط الضوء من خلالها على المستقبل وتنبؤاته وتقنياته، لصقل مهارات الموارد البشرية على مستوى الدولة، وتحقيق التميز والريادة ضمن التنافسية العالمي.

مهارات مهمة

وقال العميد عمر الخيال نائب مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية «أتقدم بالشكر إلى جميع القائمين على هذا البرنامج، الذي أتاح لنا فرصة كبيرة للاستفادة من موضوعات الذكاء الاصطناعي المختلفة، ومن المنهجيات والممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال التطبيق الجماعي لكل مسار من مسارات الذكاء الاصطناعي».

وأضاف الخيال، اكتسبنا في هذا الدبلوم مهارات مهمة، لها انعكاس على واقع عملنا، مثل الأنظمة الخبيرة، ومعالجة اللغات الطبيعية، وكذلك تحليل البيانات الضخمة، وغيرها من المواضيع التي دمجت بأدوات الابتكار وسيناريوهات استشراف المستقبل، ليصبح لدينا إحاطة بمقدار 360 درجة عن مهارات وتكنولوجيا المستقبل، ولنكون من رواد التحول الرقمي، ونحقق أهداف «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي»، وتوجهاتها للريادة العالمية.

مفاهيم علمية

وأشار المستشار محمد العواد خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى أن أهداف الدبلوم، تتمثل في التعرف إلى المفاهيم العلمية للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي للمؤسسات الحكومية والخاصة، واكتساب القدرات الخاصة بقادة المستقبل، وفهم أثر الإبداع والابتكار على نتائج المستقبل، وطرق وأسس تكوين فرق الابتكار والتحول الرقمي، وتعلم المهارات الخاصة بإدارة المشاريع، وتسريع الخدمات والسياسات والبرامج الحكومية، وفقاً للمسرعات الحكومية، وإتقان الحلول الاستباقية لتحديات المستقبل، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

فعاليات وورش

تسعى جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، من خلال مجلس إدارتها وفرق عملها دوماً، لإقامة الفعاليات من دورات وورش عمل ومؤتمرات، تسلط من خلالها الضوء على المستقبل وتنبؤاته وتقنياته، لصقل مهارات الموارد البشرية على مستوى الدولة، وتحقيق التميز والريادة ضمن التنافسية العالمي.

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