إطلاق دليل الاستثمار الزراعي في إمارة أبوظبي 2021 - 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، دليل الاستثمار الزراعي في إمارة أبوظبي 2021 - 2022، للتعريف بالخيارات الاستثمارية المتنوعة والمتاحة في الإمارة، والإرشادات المتصلة بكيفية الاستفادة منها، بما يحقق القيمة المضافة للاقتصاد والمستثمرين، ويعود بالنفع على الجميع.

ويعتبر الدليل خارطة توجيهية لاستشراف واقع السوق الزراعي في إمارة أبوظبي، والتعرف إلى ملامح وفرص الاستثمار، وأهم الممكنات التي تجعل من أبوظبي المحطة الأمثل لبناء شراكات استثمارية واعدة، وأكثر طموحاً مع القطاع الحكومي.

كما يعتبر الدليل بمثابة بوصلة إرشادية لأبرز الاستثمارات في القطاع الزراعي والغذائي التي يحتاجها السوق المحلي، في ظل النمو المتسارع الذي تشهده إمارة أبوظبي، في كافة القطاعات، وذلك مواصلة لجهودها في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

ريادة وابتكار

وقال سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.. «نسعى دائماً نحو تحقيق الريادة والابتكار في الاستثمارات الزراعية، لضمان تنمية زراعية وغذائية مستدامة بإمارة أبوظبي، ونحرص على توطيد علاقاتنا مع جميع الشركاء المعنيين بالمساهمة في تحقيق نمو واستدامة القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، وتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة، وبلوغ مستويات جديدة من التميز».

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