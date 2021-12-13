محمد بن راشد صانع الرأي والتأثير الأقوى على «تويتر» 2021

المصدر: دبي - البيان

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تصدرت تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال العام 2021 الموضوعات المرتبطة بالحكومة والتي كانت من ضمن أكبر المحادثات في الدولة.

كما لاقت تغريدات سموه تأثيراً وتفاعلاً كبيرين محلياً وعربياً وعالمياً، وأصبحت من بين المحادثات الأكثر شعبية في الدولة. ومن بين التغريدات الأكثر تأثيراً أيضاً، كانت تغريدات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ولسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وتغريدة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وحسب موقع «تويتر» فإن أكثر القادة ذكراً في الدولة: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وسمو الشيخ حمدان بن محمد.

أما وسوم الفعاليات الأكثر استخداماً: فهي #إكسبو 2020 و#رمضان و#يوم_عرفة و#عام_الخمسين.

ويأتي ذلك مع نهاية كل عام، حيث يسلط موقع «تويتر» الضوء على أهم التغريدات الرئيسية التي يتم تداولها من قبل الناشطين على المنصة، بالإضافة إلى أبرز القصص والتفاصيل التي قادت المحادثات وشغلت الرأي العام خلال العام، وتالياً أبرز التغريدات المرتبطة بحسابات حكومية، والتي نالت إعجاباً وتفاعلاً كبيرين:

يناير

«رؤية خليفة».. غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بمناسبة مرور 15 عاماً لتولي سموه منصب حاكم دبي، ومنصب نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء.

وقال سموه: «الإخوة والأخوات.. أبناء شعب الإمارات.. نكمل 15 عاماً في 2021 في رئاسة حكومة دولة الإمارات.. عملنا على تحقيق رؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله.. وبذلنا وسعنا لخدمة شعب الاتحاد».

فبراير

«تمت المهمة بنجاح».. تغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بمناسبة نجاح أول مهمة إماراتية إلى المريخ، حين دخل «مسبار الأمل» المدار في محاولته الأولى وكانت هذه التغريدة لسموه هي الأكثر إعجاباً في دولة الإمارات لعام 2021. كما لقيت تغريدة سموه المهنئة لوكالة ناسا الأمريكية للفضاء بنجاح مهمتها إلى كوكب المريخ، مستشهداً بكلمات للشاعر المتنبي:

إِذا غامَرتَ في شَرَفٍ مَرومٍ

فَلا تَقنَع بِما دونَ النُجومِ

مارس

«سندي ورفيق دربي».. نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تغريدة، أخاه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، واصفاً إياه بأنه السند ورفيق الدرب، وكانت من التغريدات المؤثرة جداً حين قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون... رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم».

أبريل

«محطة تاريخية دخلتها دولة الإمارات اليوم».. أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بداية مشرقة جديدة متمثلة في دخول أول ميغاوات من أول محطة نووية عربية شبكة الكهرباء الوطنية، وقال سموه: «محطة تاريخية دخلتها دولة الإمارات اليوم... جهد 10 أعوام.. و2000 مهندس وشاب إماراتي.. و80 شريكاً دولياً.. ورؤية قائد أدخل الإمارات مرحلة تنموية غير مسبوقة.. أول ميجاوات من أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية.. مبروك شعب الإمارات.. مبروك لأخي محمد بن زايد».

مايو

«كل عام والإمارات بخير».. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعيد الفطر المبارك، وشارك التمنيات بالخير والصحة للإمارات وجميع المسلمين حول العالم. وقال سموه: «كل عام والإمارات بخير.. كل عام والمسلمين جميعاً بخير وصحة وسلام.. ونسأل الله أن يكون عيد الفطر عيد خير وبركة ورحمة ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال».

يونيو

«علمتني الحياة».. شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من خبراته الحياتية والمعرفية مع الجمهور، وأهمية النمو معاً كمجتمع موحد: «#علمتني_الحياة… إذا جاءك المحتاج فأعنه… وإذا جاءك المظلوم فانصره.. وإذا جاءك صاحب الفكرة فادعمه.. وإذا جاءك العالم فأنصت له.. وإذا جاءك الشاب فافتح له طريقاً نحو مستقبله.. نحن لا ننمو كأفراد متفرقين.. نحن ننمو كشعب يسند بعضه بعضاً.. نحن نتفوق كأمة واحدة.. ونتقدم كدولة متحدة..».

يوليو

«علمتني الحياة».. واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مشاركة خبراته عبر وسم #علمتني _ الحياة فقال: «علمتني_الحياة.. أن لا تشغلني بمعاركها الجانبية عن معركتنا الكبرى الحقيقية … معركة البناء والتنمية.. بناء الوطن معركة.. بناء الإنسان ملحمة.. بناء حياة لأجيال جديدة هو أكبر وأعظم وأنبل هدف لحياتنا.. وما سوى ذلك تفاهات تشغلنا عن معركتنا الحقيقية..».

أغسطس

«الراحمون يرحمهم الرحمن».. عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن فخره وسعادته بكل مظهر للرحمة في مجتمع الإمارات، حين شارك فيديو مؤثر لشبان ينقذون قطة عالقة في دبي، وعلق قائلاً: «الراحمون يرحمهم الرحمن … فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة … من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم..».

سبتمبر

«إكسبو 2020 دبي»، احتفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بافتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي»، مرحباً بالعالم في دبي والإمارات العربية المتحدة: «ليلة اختصرت المسافات.. وجمعت الأمم والثقافات.. ورسخت مكانة دبي والإمارات.. أهلاً بالعالم.. أهلاً بالمستقبل.. أهلاً بالإنسان من كل مكان في إكسبو دبي».

أكتوبر

«أجمل لقاء شخصي».. وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقاءه مع طفلة في «إكسبو 2020 دبي» بأنه أجمل لقاء شخصي، وكتب قائلاً: «أجمل لقاء شخصي لي في إكسبو حتى الآن..».

نوفمبر

«كوب 28».. بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بفوز دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة أحد أهم مؤتمرات المناخ العالمية، «كوب 28». وقال: «نبارك لدولة الإمارات فوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ COP28 في عام 2023.. اختيار مستحق لدولتنا.. وسنضع كل إمكانياتنا لإنجاح المؤتمر.. وستبقى دولة الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض».

محمد بن زايد.. «أمي الغالية فاطمة بنت مبارك»

إلى ذلك، لاقت تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 21 مارس، مخاطباً «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم الأم العالمي صدى إيجابياً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حين قال: «أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات.. أنتن الخير والبركة.. نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر والإرادة.. تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها.. تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم.. في يوم الأم وفي كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة».

حمدان بن محمد.. «لله الحمد والمنّة»

كما شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،21 مايو، صورة لنجليه، سمو الشيخ راشد وسمو الشيخة شيخة، حديثي الولادة، حامداً الله عز وجل قائلاً: «لله الحمد والمنّة»، إذ حظيت صورة سموه وهو يحمل نجليه بتفاعل واسع وتهنئة من المتابعين لسموه.

مكتوم بن محمد.. شكر على الثقة

وشكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، القيادة على تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية في 25 سبتمبر. ولاقت التغريدة تفاعلاً كبيراً وكتب سموه قائلاً: «أتقدم بالشكر لأصحاب السمو الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد على ثقتهم وتشريفي بالمهمة الاتحادية الجديدة. وأسأل الله التوفيق في خدمة الإمارات وشعبها. هذا الوطن أمانة في أعناقنا، بناه آباؤنا المؤسسون، وصانه الرجال المخلصون، وعلى خطاهم سنمضي».

عبدالله بن زايد.. «الإمارات تمنح الأمل للعرب»

احتفى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في 9 فبراير، بمهمة «مسبار الأمل» الناجحة إلى كوكب المريخ، حيث لاقت تغريدته تفاعلاً كبيراً، وقال فيها سموه: «الإمارات تمنح الأمل للعرب».

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