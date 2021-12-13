المؤتمر الإقليمي لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية ينطلق اليوم بدبي

المصدر: دبي -شيرين فاروق

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تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، تنطلق صباح اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي العـاشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من تنظيم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وشرطة دبي وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وبالتعاون مع وزارة العدل، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية، وعدد من الجهات والشخصيات العربية والإقليمية والعالمية، في فندق الحبتور بلاس، بشكل حضوري وعن بعد على مدار يومين.

نتائج إيجابية

وأكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أن المؤتمر حقق نتائج إيجابية في دوراته السابقة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية على مختلف الصعد، كما ساهمت الجهود المبذولة من كافة الجهات ذات الصلة بالأمر في تحقيق تقدم ترتيب الإمارات في هذا المجال.

وأشار اللواء العبيدلي إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أهم التطورات والتحديات لإنفاذ قوانين الملكية الفكرية وتأثير الجائحة على الابتكار في إنفاذ القانون ونماذج الأعمال والتقنيات والملكية الفكرية، ودور التقنيات الحديثة في تسهيل إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية واستشراف المستقبل في مجال الملكية الفكرية، والاتجاهات الجديدة للجريمة السيبرانية والملكية الفكرية.

وأكد العبيدلي أن فعاليات جمعية الإمارات للملكية الفكرية خلال جائحة «كوفيد 19» لم تتوقف ولم تمنعها الجائحة من الاستمرار في إنجازاتها، منوهاً إلى أن الدورة السابقة من المؤتمر سلطت الضوء على الدور البارز لجهود دولة الإمارات وللتكنولوجيا الحديثة في تسهيل حماية حقوق الملكية الفكرية، وحقوق الإبداع والمبدعين، والمفكرين والمخترعين.

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