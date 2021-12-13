شرطة دبي توقع مذكرة تعاون مع مكتب دبي للتنافسية

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار مذكرة تعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة ممثلة بمكتب دبي للتنافسية، يتولى بموجبها الطرفان تطوير الأنشطة المشتركة بينهما في مجال تعزيز التعاون العلمي وإعداد الدراسات والتقارير، التي تسهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لحكومة دبي.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في جناح فزعة بـ«إكسبو 2020 دبي»، من قبل العميد الدكتور عبدالله عبدالرحمن يوسف بن سلطان مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، وهاني راشد الهاملي الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية، وبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

شراكة متميزة

وأكد العميد الدكتور عبدالله عبدالرحمن أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على بناء وتعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات المحلية الحكومية، وتوفير شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة.

من جانبه،أكد هاني راشد الهاملي حرص المكتب على تسخير كافة خبرات موظفيه وإمكانيته لتنفيذ متطلبات الاتفاقية بالصورة المثلى التي ترضي طموحات شرطة دبي، موضحاً أن المكتب سيقدم بيانات ومعلومات حول مؤشرات التنافسية الأمنية العالمية، وقياس ومقارنة ترتيب شرطة دبي ضمن أجهزة الشرطة العالمية، وإعداد المقارنة لقياس مستوى الأمن والأمان في إمارة دبي، وتضمينها ضمن مؤشرات مكتب التنافسية في دائرة الاقتصاد والسياحة.

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