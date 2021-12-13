وزارة الطاقة تدعم فريقي «كي يو» و«هارموني» في ديكاثلون الطاقة الشمسية

المصدر: (دبي - البيان )

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أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية رعايتها لفريق «كي يو» من جامعة خليفة في أبوظبي، وفريق «هارموني» من الجامعة البريطانية في دبي، خلال مشاركتهما في مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية، وذلك انطلاقاً من جهود الوزارة الرامية إلى الاستثمار في إمكانات وخبرات الطلبة ودعمهم، بما يتماشى مع التوجّه المستقبلي لحكومة دولة الإمارات ورؤية قيادتها.

وبهذه المناسبة، قالت المهندسة نسيبة المرزوقي، مديرة إدارة الدراسات والبحوث والتطوير في وزارة الطاقة والبنية التحتية: نعتز جداً بدعم طلبة الجامعات في هذا الحدث، ونسعى دائماً في الوزارة إلى تمكين الشباب وإشراكهم في صنع المستقبل، من خلال دعم المبادرات المبتكرة في القطاع الأكاديمي، التي ينخرطون فيها، موضحة أن فريقاً من إدارة الدراسات والبحوث والتطوير شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمسابقة، وزيارة قرية ديكاثلون في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والاطلاع على البيوت، التي تشارك بها الفرق الجامعية في المسابقة.

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