«أبوظبي للتنمية» يمول مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في المالديف بـ 51.4 مليون درهم

المصدر: أبوظبي- وام

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وقّع صندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية قرض مع حكومة المالديف، لتمويل مشروع إنشاء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بقيمة 51.4 مليون درهم، حيث ستعمل المحطة على إنتاج 1.5 ميغاوات من الطاقة، لتغذية جزيرة أدو والجزر المحيطة، عن طريق حرق النفايات، وتحويلها إلى طاقة كهربائية.

وقّّع الاتفاقية من جانب الصندوق، محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن حكومة المالديف، إبراهيم أمير وزير المالية، وذلك بحضور خليفة عبد الله القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

ويتضمن المشروع، الذي يسهم الصندوق في تمويل نسبة 50 % من تكلفته الإجمالية، البالغة 102.8 مليون درهم، إنشاء وحدة إدارة تحويل النفايات وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث يستفيد من المشروع أكثر من 6 آلاف أسرة.

وقال محمد سيف السويدي: «يواصل الصندوق دوره الريادي في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة على مستوى عالمي، حيث تسهم الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها أمس، في تمكين المالديف من تزويد جزيرة أدو والجزر المجاورة بالطاقة الكهربائية، وتحقيق مستقبل مستدام للسكان، لافتاً إلى أن تمويل المشروع، يمثل التزام الصندوق بدعم قطاع الطاقة المتجددة في الدول النامية، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».

وأضاف أن مشروع تحويل النفايات إلى طاقة، يشكل خطوة مهمة، ويدعم استراتيجية حكومة المالديف، الهادفة إلى زيادة نسبة إنتاج الطاقة النظيفة، ضمن ناتج الطاقة المحلي، وتقليص الاعتماد على إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن هذا المشروع، هو الثاني من نوعه الذي يموّله الصندوق في مجال تحويل النفايات إلى طاقة في المالديف.

ومن جانبه، ثمّن إبراهيم أمير وزير المالية في المالديف، دور الإمارات، في دعم وتمكين حكومة بلاده من تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة .

وأضاف: «يتمتع هذا المشروع بأهمية كبيرة لحكومة المالديف، وللسكان في جزيرة أدو، حيث يسهم في اعتماد حلول مبتكرة في إدارة النفايات، والاستفادة منها في إنتاج الطاقة ».

ويسهم المشروع في التقليل من حجم النفايات بنسبة 10 % تقريباً، وتحقيق السياسة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، ومواجهة تداعيات التغير المناخي، إضافة إلى ما سيوفره من فرص عمل دائمة للسكان، نتيجة العمليات الإنشائية والتشغيلية والصيانة للمشروع، وسيسهم المشروع على تقليل نفقات الدعم الحكومية على الطاقة، من خلال تعرفة استهلاك الكهرباء والماء.

اهتمام

تعتبر المالديف من أولى الدول التي بدأ صندوق أبوظبي للتنمية نشاطه التنموي فيها في عام 1976، حيث قدّم الصندوق تمويلات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 751 مليون درهم إماراتي، لتمويل عشرة مشاريع تنموية في عدة قطاعات مختلفة، ساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

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