سيف بن زايد يستعرض التعاون مع وزير داخلية ألبانيا

المصدر: دبي - البيان

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استعرض الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع بليدار جوتشي وزير الداخلية في جمهورية ألبانيا، علاقات التعاون الثنائية في المجالات الأمنية والشرطية وسبل دعمها وتنميتها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم.

لقاء

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر» قال فيها: «سعدت بلقاء معالي بليدار جوتشي وزير الداخلية في جمهورية ألبانيا الصديقة، واستعرضنا علاقات التعاون الثنائية في المجالات الأمنية والشرطية وسبل دعمها وتنميتها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم».

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