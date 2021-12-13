غينيا الاستوائية تحتفل بيومها الوطني في «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت جمهورية غينيا الاستوائية، بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، حيث بدأ الاحتفال برفع علمي الإمارات وغينيا على منصة الأمم في ساحة الوصل وتم عزف النشيد الوطني للدولتين.

حضر مراسم الاحتفال وفد يترأسه تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية المسؤول عن الدفاع الوطني وأمن الدولة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي .

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام إكسبو 2020: «يقدم جناح غينيا لزوّاره تجربة فريدة، بدءاً من استكشاف المناظر الطبيعية ، وصولاً للتعرف إلى التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوده البلاد».

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