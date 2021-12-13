سعود بن صقر يبحث التعاون مع ليبيريا والكونغو وإيطاليا

المصدر: رأس الخيمة - وام

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التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، كلاً على حدة جويل تايلور، نائب رئيس جمهورية ليبيريا، ودانيال أسيلو أوكيتو، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية والأمن واللامركزية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وماثيو رينزي، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق.

جاءت هذه اللقاءات على هامش انعقاد «منتدى المواطن العالمي» الذي انطلقت أعماله أمس في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بضيوف الإمارة، وتبادل معهم الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلدانهم في مختلف المجالات.

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