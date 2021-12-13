«خليفة الطبية» و«توام» يعلنان قبول مجموعة واسعة من مزودي التأمين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن بدء قبول مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى توام لمجموعة واسعة من مزوّدي التأمين الطبي.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية إمارة أبوظبي لتوفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع سكانها من مواطنين ومقيمين، حيث أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في الدولة على حد سواء الاستفادة من خدمات مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى توام.

ويذكر أن مدينة الشيخ خليفة الطبية هي مستشفى لرعاية الحالات الصعبة يضم 498 سريراً، ويقدم خدمات طبية وجراحية استثنائية وكاملة للمرضى من خلال 16 عيادة خارجية تغطي تخصصات متعددة مثل: طب الأسنان وطب الأعصاب وطب الطوارئ والأمراض الجلدية والرعاية الحرجة.

ويفتخر المستشفى أيضاً بمركزه الشهير والمتميز في طب الأطفال، والذي يقدم خدمات طب الأطفال المتخصصة مع اتباع نهج علاج متعدد التخصصات. وتمتلك مدينة الشيخ خليفة الطبية أكبر وحدة رعاية حرجة للأطفال وأكبر قسم طوارئ للأطفال في الدولة. ومنذ العام 2019 إلى 2021، قدّمت مدينة الشيخ خليفة الطبية العلاجات الضرورية لأكثر من 525648 مريضاً من كافة الأعمار من جميع أنحاء الدولة.

وأما مستشفى توام فيقدم العديد من الخدمات الطبية، بما في ذلك التخدير، وطب الطوارئ، والطب العام، وخدمات طب الأورام، وطب الأطفال، وإدارة الرعاية الحرجة، والتوليد وأمراض النساء، والأشعة والجراحة، وطب الأسنان وغيرها. وعالج المستشفى أكثر من 744,833 مريضاً بين عامي 2019 و2021 ويعد من أكبر المستشفيات في الدولة.

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