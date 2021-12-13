125 مستفيداً من برنامج تأهيل الجانحين في «تنمية المجتمع» بدبي

المصدر: دبي - نورا الأمير

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كشف الدكتور عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع بدبي أن عدد المستفيدين من برنامج تأهيل الأحداث الجانحين والعرضة للجنوح دون سن الـ 18 من العمر وصل خلال العام الجاري إلى 125 مستفيداً، منهم 89 من فئة الأحداث الجانحين و36 من فئة الأحداث العرضة للجنوح، مؤكداً أنهم يعملون على تأهيل الأحداث وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال حزمة خدمات وبرامج هادفة منها خطة تمكين للأحداث المحكومين تشمل بنوداً للتمكين كالتمكين الدراسي، الاجتماعي، الأسري، المهني، الرياضي، الديني، التطوعي، ومتابعة المحكوم عليهم بتدبير التدريب المهني، وتعديل السلوك.

وذكر أن أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة للأحداث الجانحين وينضوي تحتها الرعاية الاجتماعية إجراء المقابلات الفردية، والمقابلات الأسرية، والمتابعة القضائية للمحكومين والموقوفين، كحضور الجلسات مع الحدث، ورفع التقارير الدورية للقضاء عن تطور حالة الحدث.

نتائج

وكشف عن نتائج هامة أحرزها البرنامج التأهيلي إذ باتت وفقاً لمتابعتهم الحثيثة العلاقة بين الأطفال العرضة للجنوح وأسرهم أفضل من السابق، وتمت متابعة جميع حالات الاحداث الجانحين والمتابعة مع أسرهم، وتوجيه الأسرة لتسجيل الأحداث لإكمال تعليمهم.

4 خدمات

وأوضح: أن الأحداث العرضة للجنوح يتحصلون على 4 خدمات من خلال برنامج التأهيل تشمل: تلقي البلاغات من خلال «الخط الساخن، الشركاء الخارجيين، أو الحضور الشخصي»، والتواصل مع أولياء الأمور للوقوف على أسباب الجنوح ومن ثم إجراء المقابلات الاجتماعية مع أولياء الأمور والأطفال العرضة للجنوح والنزول الميداني إذا لزم الأمر، وتقديم الاستشارات وخطة التدخل إن لزم الأمر. حيث يتم التوقيع عليها من ولي الأمر والطفل والاخصائي. ومدة خطة التدخل 3 أشهر قابلة للتجديد وفقاً للحالة، ورفع التقارير عن الحالات العرضة للجنوح للشركاء الخارجيين حول المستجدات وتطور الحالات.

وقال: إن خدمة الأحداث الجانحين والعرضة للجنوح تعد إحدى الخدمات التي تقدم في قسم حماية الطفل بإدارة التلاحم الأسري، حيث تعتبر فئة الأحداث من الفئات الأكثر عرضة للضرر بناءً على قانون هيئة تنمية المجتمع في دبي رقم «8» لسنة 2015، المادة رقم «2».

وفسر الدكتور الحمادي مفهوم الأحداث الجانحين على اعتبار أنهم من لم يتجاوزوا سن 18 سنة وقت ارتكاب فعل محل مساءلة، ويكون في إحدى الحالات التالية: المحكوم عليه بالحبس أو بإحدى التدابير التي نص عليها قانون الأحداث: التدريب المهني، الإيداع، الإبعاد، بالإضافة إلى الموقوفين على ذمة القضايا، أو ممن ارتكب قضايا في مراكز الشرطة وتم التحفظ عليها، حيث يقدم القسم لهم خدمة التأهيل الاجتماعي من حيث مقابلة الحدث وذويه، ووضع خطة تدخل، بهدف تأهيله وإعادته إلى مجتمعه كعناصر فاعل، بالإضافة إلى المتابعة القضائية، وحضور الجلسات القضائية.

فئات

وأما الأحداث العرضة للجنوح: فهم من ذات الفئة العمرية السابقة ممن لديهم مشاكل سلوكية في المدرسة أو الأسرة. ومن هذه المشاكل السلوكية «التدخين، السرقة، التمرد، التغيب عن المنزل، سلوكيات انحرافيه، التأخر لساعات متأخرة من الليل» حيث يتم عمل خطة تدخل، بهدف تعديل سلوكهم وتوجيه الأسرة في كيفية التعامل مع المراهقين.

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