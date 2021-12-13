رئيس وزراء إسرائيل يصل الإمارات

المصدر: وام

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وصل البلاد اليوم معالي نفتالي بينيت رئيس وزراء دولة إسرائيل في زيارة رسمية إلى الدولة.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في مقدمة مستقبلي معالي رئيس الوزراء الإسرائيلي لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

كما كان في الاستقبال سعادة محمد محمود آل خاجة سفير الدولة لدى دولة إسرائيل وسعادة أمير حايك سفير دولة إسرائيل لدى الدولة.

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