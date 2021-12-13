سفير الدولة غير المقيم يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس آيسلندا

المصدر: أبوظبي - وام

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قدم منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، أوراق اعتماده إلى جودني جوهانسن رئيس جمهورية آيسلندا، سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات لدى الجمهورية.

ونقل منصور بالهول تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جوهانسن وتمنيات سموهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل الرئيس الآيسلندي السفير تحياته إلى القيادة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وأعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل الإمارات لدى جمهورية آيسلندا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الإمارات وآيسلندا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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