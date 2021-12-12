«تحقيق أمنية» تكرم منصة تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرّمت مؤسسة «تحقيق أمنية» منصة تويتر على دعمها المتواصل لأعمال ومبادرات المؤسسة، ومُساهماتها المُتميّزة في تحقيق استراتيجية المؤسسة الإنسانية النبيلة.

وقام هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بتكريم جورج سلامة، رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية والعمل الخيري، وجواهر عبد الحميد، مدير السياسات العامة والعلاقات الحكومية والعمل الخيري في تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبهذه المناسبة توجّه هاني الزبيدي بالشكر والتقدير والعرفان إلى فريق تويتر على جهودهم المبذولة لدعم مُبادرات وفعاليات مؤسسة «تحقيق أمنية»، ومواصلتهم الإسهام في نشر رسالتها الإنسانية النبيلة، وتعزيز الوعي بأعمالها وأهدافها الرامية إلى تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تهدد حياتهم، مؤكداً حرص المؤسسة على إبراز ريادة شركائها في العمل الخيري، ومواصلة التعاون مع كافة الشركات المتميّزة التي تحرص على ردّ الجميل للوطن من خلال مُساهماتها المُجتمعية المسؤولة.

ومن جانبه قال جورج سلامة، رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية والعمل الخيري في تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: سعيدون بالتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية وتقديم الدعم لهم في مبادراتهم وفعاليتهم الإنسانية الملهمة. هدفنا الرئيسي في تويتر هو خدمة المحادثات العامة، ونعمل باستمرار مع شركائنا لتوفير جميع السبل والأدوات التي يحتاجونها لتحقيق أكبر استفادة من المنصة، وإيصال رسالتهم وتمكينهم من التواصل مع جمهورهم بشكل فعال.

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