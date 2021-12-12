مدير منظمة الصحة يزور المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي

المصدر: وام

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زار الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، يرافقه الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، اليوم ، المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، حيث كان في استقباله جوسيبي سابا، الرئيس التنفيذي للمدينة، وعدد من كبار موظفيها وموظفي مركز المنظمة في دبي.

تعرّف الدكتور غيبرييسوس على نطاق عمل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية والتسهيلات المقدمة للمنظمات الإنسانية العاملة في إطارها والتي تدعم من قدرتها على الاستجابة للطوارئ بسرعة وكفاءة عالية في مناطق متفرقة من العالم.

وخلال الزيارة اطلع مدير عام منظمة الصحة العالمية على مستودعات المنظمة ومكتبها اللوجستي في مقر المدينة التي يتم من خلالها ارسال الشحنات الطبية الاغاثية إلى جميع المناطق الجغرافية الست التي تعمل فيها المنظمة حول العالم. كما شملت الزيارة الاطلاع على مرافق المدينة الأخرى مثل مركز التجميع شبه الآلي، ومركز سلسلة التبريد الخاصة بالأدوية واللقاحات.

و أبدى الدكتور تيدروس غيبرييسوس إعجابه بما وصفه بالتطور الكبير في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، مستذكراً الزيارة التي قام بها إلى المدينة في العام 2018، ومشيداً بما طرأ عليها من نمو وتقدم في الإمكانات التي توظفها لدعم جهود وأعمال منظمات الإغاثة العالمية.

وأكد الدكتور غيبرييسوس أن منظمة الصحة العالمية تقدم خدماتها إلى 129 دولة انطلاقاً من مقر المنظمة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، والذي تم زيادة مساحته من ثلاثة آلاف متر مربع إلى 20 ألف متر مربع، آمِلاً بمزيد من النمو لأعمال المنظمة في المدينة.

وأعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية عن تطلعاته إلى توثيق الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وبما يدعم قدرة المنظمة على توسيع نطاق إسهاماتها عالمياً انطلاقاً من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، لاسيما في مجال الاستجابة للأزمات والمواقف الطارئة، مُثنياً على جهود القائمين على المدينة وما يقدمونه من خدمات تمكّن مجتمع الإغاثة الدولي من القيام بواجباته على النحو الأمثل.

من جهته، رحب جوسيبي سابا، الرئيس التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية بزيارة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، منوهاً بعلاقات التعاون الوثيقة التي طالما جمعت بين الجانبين، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في توثيق أسس الشراكة مع المنظمة، وغيرها من الجهات المعنية بصحة الإنسان وسلامته، تأكيداً لنهج الإمارات وحرصها على مد يد العون لكل من يحتاج المساعدة لاسيما في أوقات العسرة والملمات.

وأكد سابا أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي توظف كافة إمكاناتها في سبيل دعم أعمال وجهود شركائها من مختلف المنظمات الدولية التي تتخذ من المدينة مقراً لها في المنطقة، مع الاستفادة من القدرات اللوجستية الكبيرة التي تتمتع بها إمارة دبي في تأكيد وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها حول العالم بسرعة وكفاءة عالية.



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