زايد بن سلطان بن خليفة وزكي نسيبة يزيحان الستار عن لوحة بوتيتشيلي الشهيرة "رجل الأحزان"

المصدر: وام

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أزاح الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الستار عن لوحة "بوتيتشيلي" الشهيرة "رجل الأحزان" لفنان عصر النهضة الشهير "ساندرو بوتيسيللي" في مركز دبي المالي العالمي.

لوحة بوتيتشيلي النادرة من عصر النهضة معروضة اليوم أمام الجمهور في مركز دبي المالي العالمي وسوف تعرض كذلك يوم 14 ديسمبر قبل أن تنقل إلى نيويورك حيث سيجرى عليها مزاد الشهر المقبل بسعر من المتوقع أن يزيد على 40 مليون دولار أمريكي.

وقال معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة .. إنه لحدث كبير في عالم الفن أن تقوم دار سوذبيز في مركز دبي المالي العالمي بالكشف عن العمل الفني الفريد "رجل الأحزان" لفنان عصر النهضة الشهير "ساندرو بوتيسيللي" والتي تعتبر أحد أواخر الأعمال الفنية لهذا الفنان الإيطالي التي لا تزال ضمن المقتنيات الخاصة والتي تزيد قيمتها على 40 مليون دولار.

وجاء الكشف عن اللوحة في دبي قبل نقلها إلى نيويورك لتعرض هناك ضمن السلسلة السنوية لأسبوع مبيعات الأعمال الكبرى للدار والذي سيجري تنظيمه في شهر يناير المقبل 2022.

وأضاف معاليه " سيكون هذا ثاني أعمال بوتيسيللي التي تعرضها دار سوذبيز في مركز دبي المالي العالمي منذ أن كشفت عن لوحة "الشاب الذي يحمل ميدالية" حيث بيعت بسعر قياسي قدره 92.2 مليون دولار بعد أن طرحتها الدار في مزاد بنيويورك في يناير 2021".

وقال معاليه " يعكس هذا الحدث المكانة الفريدة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية للفنون بالتزامن مع احتفالها باليوبيل الذهبي لاتحادها وفي ظل وجود متاحف كبرى ومشهد فني نشط وحيوي ومساعيها الدؤوبة لتكون وجهة لهواة جمع الأعمال الفنية وانعقاد معرض إكسبو 2020 دبي بمشاركة 194 دولة من شتى أنحاء العالم تكون سوذبيز قد اتخذت القرار الصائب لتكشف للعالم عن روائعها في تاريخ الفن من الإمارات".

ورسمت لوحة "رجل الأحزان" في أواخر القرن الخامس عشر أوائل القرن السادس عشر وهي واحدة من آخر التحف الرائعة المحفوظة في مجموعات خاصة لفنان عصر النهضة الشهير ساندرو بوتيتشيلي وتمتاز هذه اللوحة بتصويرها الواقعي للمسيح والإشارة الواضحة إلى معاناته وموته كما تظهر بعمق نفسي مذهل إنسانيته التي تعتبر السمة المميزة للوحة كما تسلط الضوء على الجانب الروحاني العميق لدى الفنان والذي أثر بشكل كبير على أعماله وحياته في الفترة الأخيرة.

وسيتم عرض اللوحة في المزاد بعد مزاد سوذبيز للوحة بوتيتشيلي "بورتريه شاب ممسك بصورة مدورة" المحطم للأرقام القياسية في شهر يناير 2021 والتي تم عرضها أيضا في دار سوذبيز دبي وبيعت اللوحة بمبلغ 92.2 مليون دولار أمريكي مما يجعلها واحدة من أعلى اللوحات قيمة تم بيعها في أي عصر على الإطلاق وواحدة من أكثر اللوحات القديمة قيمة التي تم بيعها في مزاد.

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