مديرون عامون: "أول حكومة لاورقية في العالم".. لقب يُظهر قدرة دبي على تحقيق أهدافها

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي، أن نجاح حكومة دبي في التحول إلى حكومة لا ورقية بالكامل، لتصبح بذلك الأولى من نوعها على مستوى العالم أجمع يُظهر مدى قدرة الإمارة على تحقيق أهدافها في المواعيد المقررة دون تأخير، فقد جاء إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن تحقيق الإمارة لهذا الإنجاز النوعي ليتوج تحول دبي إلى عاصمة رقمية ويمثل تنفيذاً أميناً للهدف الاستراتيجي الذي حدّده قبل أربع سنوات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال محبوب: "تضافرت جهود كافة الدوائر والمؤسسات في حكومة دبي لتحقيق هذا الهدف وبدورنا وضعنا في جمارك دبي التحول إلى حكومة لاورقية في مقدمة أهدافنا لنشارك بفعالية في إنجاز هذا التحول التاريخي الذي يحفزنا الآن نحو المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الجديدة في مسيرة دبي، ورقمنة الحياة بكافة جوانبها استناداً إلى مفاهيم الابتكار والإبداع واستشراف المستقبل، معاهدين القيادة الحكيمة على أن نعمل بكامل طاقتنا لتحقيق هدف المرحلة الجديدة من مسيرة التطور والإنجاز المتصاعد في التقدم بتجربة دبي التي أصبحت نموذجاً رائداً تقتدي به كافة دول العالم في التنمية والتحول الرقمي".

إنجاز فريد

من جانبه، قال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "نرفع أسمى التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة على هذا الإنجاز الفريد عالمياً المتمثل في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية بالكامل وفق الجدول الزمني المحدد لها، ليكون ذلك دلالة على التوافق بين توجيهات القيادة ورؤيتها الثاقبة وبين أداء الجهات الحكومية وخططها وعمل الجميع بروح الفريق الواحد للوصول إلى غاية وطنية سامية والحرص على استشراف المستقبل".

وأضاف: "نعتز في أراضي دبي بإسهامنا في إنجاح هذه الاستراتيجية بعد أن فزنا بختم (100% لاورقية) من دبي الرقمية في وقت سابق من هذا العام، وإن الأرقام التي كشف عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تدعو للفخر حقاً وستضع مدينتنا في مرتبة خاصة بها، لتحتذي بها دول ومدن العالم في مجال تطوير آليات العمل الحكومي بما يعود بالنفع على كافة قطاعات الأعمال والارتقاء بكفاءة خدمات المتعاملين".

منجزات تاريخية

وفي السياق ذاته، أعرب الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يأتي في وقت احتفت فيه الدولة بيوبيلها الخمسين وأعلنت استعدادها نحو الخمسين المقبلة.. معتبراً إياه مقدمة للعديد من المنجزات التاريخية التي ستحققها الدولة خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن إعلان حكومة دبي أول حكومة لاورقية في العالم يأتي متسقاً مع مكانتها التي رسختها عبر حزمة من تطلعاتها وطموحاتها ومن خلال استشرافها للمستقبل لتضيف إلى سجلها إنجازاً تاريخياً آخر، قادته رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ما يعزز حضور إمارة دبي كإحدى أكثر الجهات العالمية الداعمة والمنفذة لمخططات التحول الرقمي وصولاً إلى تحويلها إمارة ذكية شاملة.

وأضاف أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عملت مبكراً على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وسخرت أحدث التقنيات المتطورة المتضمنة تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي لبناء منظومة متكاملة توفر خدمات ذكية للجمهور وتواكب توجهات الدولة ورؤاها الثاقبة نحو تعظيم المسار النهضوي لتتحول إلى نموذج عالمي تحتذي به الأمم وتنقل تجربتها المشرفة والمراعية في الوقت ذاته لمعايير الحفاظ على البيئة خلال مسيرتها الطموحة والساعية إلى تحقيق تنمية مستدامة.

رؤية ثاقبة

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن نجاح إمارة دبي في التحول إلى حكومة لاورقية بالكامل لتصبح بذلك أول حكومة في العالم في هذا المجال هو إنجاز تاريخي جاء نتاجاً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى مدينة ذكية تقدم خدماتها على مدار الساعة.

وقال إن المتابعة الحثيثة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كان لها أكبر الأثر في سرعة تحول حكومة دبي إلى حكومة لاورقية.

وأضاف أن حكومة دبي استشعرت مبكراً أهمية تسخير التقنيات المتطورة لخدمة الناس فوظفت حكومة دبي أحدث التقنيات المتطورة لبناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي وحرصت على تحويل خدماتها إلى إلكترونية وذكية من أجل التسهيل على المتعاملين وإتاحة الفرصة لهم لإنجاز معاملاتهم والوصول إلى الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، فتميزت ونجحت وحققت المركز الأول كما هي العادة دائماً، وإن شاء الله ستبقى دبي صاحبة المركز الأول في كل المجالات.

وأشار إلى أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعاونت مع دبي الرقمية وتمكنت من تطبيق متطلبات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية بنسبة 100%، عبر دراسة التحول الرقمي للعمليات الإدارية والتقليل من استخدام الأوراق والأحبار وإزالة جميع الطابعات في الإدارات والأقسام والتوعية المستمرة للموظفين، من أجل إنجاز جميع المعاملات إلكترونياً بعيداً عن استخدام الورق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز