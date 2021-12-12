"حكماء المسلمين" يقيم حفل توقيع بجناحه في معرض إندونيسيا للكتاب

المصدر: وام

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أقام مجلس حكماء المسلمين، اليوم، في جناحه بمعرض إندونيسيا الدولي للكتاب، حفل توقيع كتاب "أليست نفساً" للكاتب المصري مصطفى الخطيب.

ويلقي الكتاب الضوء على الحضارة الإسلامية باعتبارها نموذجاً مشرقاً للتعايش بين كل مكوناتها الإنسانية، مبرزاً قيمة التعايش في هذه الحضارة التي تعدت مجرد التعايش بين البشر وبعضهم بعضاً، لتشمل التعايش مع كل ما في الأرض من كائنات.

وأعرب الدكتور محمد قريش شهاب، عضو مجلس حكماء المسلمين، عن إعجابه بالكتاب، وأكد ضرورة أن يصل إلى المثقفين والشباب؛ ليتعرفوا من خلال إلى سماحة التاريخ الإسلامي، داعياً إلى ترجمته إلى عدة لغات.

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