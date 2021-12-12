#فقط_على_تويتر
محمد بن راشد يقود المحادثات على تويتر في الإمارات
الإخوة والأخوات .. أبناء شعب الإمارات .. نكمل ١٥ عاماً في ٢٠٢١ في رئاسة حكومة دولة الإمارات .. عملنا على تحقيق رؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله .. وبذلنا وسعنا لخدمة شعب الاتحاد .. هذه رسالتي .. https://t.co/P8ViMHoyyE— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 3, 2021
تمت المهمة بنجاح— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 9, 2021
Mission Accomplished #العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/BxPQiJM0Sq
Dear @HopeMarsMission, congratulations on arriving at Mars! In the words of the poet Al Mutanabbi:— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 9, 2021
إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ
فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ
(If you ventured in pursuit of glory, don’t be satisfied with less than the stars.) pic.twitter.com/HvSsRHumzr
إنا لله وإنا إليه راجعون ... رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم .. pic.twitter.com/xAw3rXIwoj— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 24, 2021
محطة تاريخية دخلتها دولة الامارات اليوم ... جهد 10 أعوام .. و 2000 مهندس وشاب إماراتي .. و 80 شريك دولي .. ورؤية قائد أدخل الإمارات مرحلة تنموية غير مسبوقة .. أول ميجاوات من أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية.. مبروك شعب الامارات .. مبروك لأخي محمد بن زايد .. pic.twitter.com/iCrT2kHj6C— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 6, 2021
كل عام والإمارات بخير .. كل عام والمسلمين جميعاً بخير وصحة وسلام .. ونسأل الله أن يكون عيد الفطر عيد خير وبركة ورحمة ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال..— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 12, 2021
#علمتني_الحياة … إذا جاءك المحتاج فأعنه … وإذا جاءك المظلوم فانصره.. وإذا جاءك صاحب الفكرة فادعمه..وإذا جاءك العالم فأنصت له ..وإذا جاءك الشاب فافتح له طريقاً نحو مستقبله .. نحن لا ننمو كأفراد متفرقين.. نحن ننمو كشعب يسند بعضه بعضا.. نحن نتفوق كأمة واحدة.. ونتقدم كدولة متحدة..— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 16, 2021
#علمتني_الحياة .. أن لا تشغلني الحياة بمعاركها الجانبية عن معركتنا الكبرى الحقيقية … معركة البناء والتنمية .. بناء الوطن معركة .. بناء الإنسان ملحمة .. بناء حياة لأجيال جديدة هو أكبر وأعظم وأنبل هدف لحياتنا .. وما سوى ذلك تفاهات تشغلنا عن معركتنا الحقيقية ..— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 24, 2021
الراحمون يرحمهم الرحمن …— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 24, 2021
فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة …
من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم .. pic.twitter.com/eTdmYiTSWb
ليلة اختصرت المسافات .. وجمعت الأمم والثقافات .. ورسخت مكانة دبي والإمارات .. أهلاً بالعالم .. أهلاً بالمستقبل .. أهلاً بالإنسان من كل مكان في إكسبو دبي pic.twitter.com/1Yp9wVh0WF— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 30, 2021
أجمل لقاء شخصي لي في إكسبو حتى الآن .. pic.twitter.com/psxrX5HOIz— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 30, 2021
نبارك لدولة الإمارات فوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ COP28 في عام 2023 .. اختيار مستحق لدولتنا .. وسنضع كل إمكانياتنا لإنجاح المؤتمر .. وستبقى دولة الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض.— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 11, 2021
أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات .. أنتن الخير والبركة..نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر و الإرادة..تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها..تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم..في يوم الأم وفي كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة pic.twitter.com/u4XtgROHHp— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 21, 2021
لله .. الحمد 💙 💗 والـمنّـة pic.twitter.com/I0tu3kfvwS— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 21, 2021
الامارات تمنح #امل للعرب— عبدالله بن زايد (@ABZayed) February 9, 2021
أتقدم بالشكر لأصحاب السمو الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد على ثقتهم وتشريفي بالمهمة الاتحادية الجديدة. وأسأل الله التوفيق في خدمة الإمارات وشعبها. هذا الوطن أمانة في أعناقنا، بناه آباؤنا المؤسسون، وصانه الرجال المخلصون، وعلى خطاهم سنمضي.— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) September 25, 2021