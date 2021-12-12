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إكسبو 2020 دبي اليوم

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محمد بن راشد يقود المحادثات على تويتر في الإمارات

المصدر:
  • البيان
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في نهاية كل عام، يسلط تويتر الضوء على أبرز المحادثات التي شهدتها المنصة بعد تحليل الوسوم والإشارات والتغريدات والرموز التعبيرية. 
وكشف تويتر أن الموضوعات المرتبطة بالحكومة كانت من ضمن أكبر المحادثات في دولة الإمارات في 2021 والتي تصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (@HHShkMohd). 
تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الأكثر تفاعلاً
 
يناير: بدأ العام بالاحتفال بالذكرى الـ 15 لتولي سموه مقاليد الحكم في دبي، وكذلك الذكرى الـ 15 لتوليه منصب نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.
 
 
فبراير: شهد شهر فبراير نجاح أول مهمة إماراتية إلى المريخ، حيث دخل مسبار الأمل المدار في محاولته الأولى.
 
 
وكانت هذه التغريدة لسموه هي الأكثر إعجاباً في دولة الإمارات لعام 2021. كما هنأت وكالة ناسا نجاح المهمة من خلال تغريدة بكلمات للشاعر المتنبي.
 
 
 
 
مارس: عقب وفاة وزير المالية الإماراتي ونائب حاكم إمارة دبي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عبّر سموه عن مشاعره وحزنه بسبب هذا المصاب.
 
 
 
أبريل: في سبق آخر، أعلن سموه عن دخول عن أول ميجاوات لشبكة الكهرباء الوطنية يتم إنتاجه من أول محطة نووية عربية. 
 
 
مايو: احتفل سموه بعيد الفطر المبارك مع العالم متمنياً الخير والصحة والسلام للجميع.
 
 
 
يونيو: على خطى السنوات الماضية، شارك سموه معرفته وخبراته مع الجمهور تحت وسم #علمتني_الحياة
       مركزاً على أهمية النشأة معاً كمجتمع موحد. 
 
 
 
 
يوليو: شارك سموه المزيد من رؤيته مع متابعيه تحت وسم #علمتني_الحياة حول ضرورة التركيز على الأهداف وعدم الانشغال بالمعارك الجانبية في الحياة.
 
 
 
أغسطس: شارك سموه مقطع فيديو لقطّة تم إنقاذها من مبنى سكني، داعياً إلى توفير تفاصيل عن الأشخاص المعنيين لشكرهم على مبادرتهم في لفتة تشير الى قوة المجتمع ولطفه.
 
 
 
سبتمبر: شارك سموه الجمهور صوراً من حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي مرحّباً بالعالم في دبي والإمارات.
 
 
 
أكتوبر: شارك سموه صورة من لقائه المفضل في إكسبو 2020 دبي مع فتاة صغيرة ظهرت في مقطع فيديو وهي مستاءة لكونها غير قادرة على مقابلة سموه. وبعد مشاهدة الفيديو، دعا سموه الطفلة إلى ساحة الوصل للقائه محوّلاً حلمها إلى حقيقة.
 
 
 
 
نوفمبر: أخيراً، هنّأ سموه دولة الإمارات على نجاحها في استضافة أحد أهم مؤتمرات المناخ العالمية (COP28) الذي سيقام في عام 2023.
 
 
تغريدات القادة الإماراتيين الأكثر تفاعلاً
شهد العام 2021 أيضاً اهتماماً مستمراً بتغريدات القادة في دولة الإمارات. وفي ما يلي بعض التغريدات الأكثر تفاعلاً لهذا العام:
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية (@MohamedBinZayed) رسالة من القلب إلى والدته بمناسبة يوم الأم العالمي.
 
 
 
شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي (@HamdanMohammed)، صورة لتوأميه حديثي الولادة.
 
 
 
 
احتفال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بنجاح المهمة إلى كوكب المريخ.
 
 
تغريدة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي (@MaktoumMohammed) حول تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية.
 
 

أتقدم بالشكر لأصحاب السمو الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد على ثقتهم وتشريفي بالمهمة الاتحادية الجديدة. وأسأل الله التوفيق في خدمة الإمارات وشعبها. هذا الوطن أمانة في أعناقنا، بناه آباؤنا المؤسسون، وصانه الرجال المخلصون، وعلى خطاهم سنمضي.

— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) September 25, 2021
 
وسوم الفعاليات الأكثر استخداماً
من الاحتفالات والمناسبات الرئيسية وصولاً للفعاليات الثقافية الإقليمية، في ما يلي الوسم الأكثر استخداماً في الإمارات لعام 2021:
 
1. #إكسبو 2020
2. #رمضان
3. #يوم_عرفة
4. #عام_الخمسين
 
أكثر القادة ذكراً في دولة الإمارات
1. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (@HHShkMohd)
2. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد (@MohamedBinZayed)
3. سمو الشيخ حمدان بن محمد (@HamdanMohammed)
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