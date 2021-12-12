محمد بن راشد يقود المحادثات على تويتر في الإمارات

المصدر: البيان

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في نهاية كل عام، يسلط تويتر الضوء على أبرز المحادثات التي شهدتها المنصة بعد تحليل الوسوم والإشارات والتغريدات والرموز التعبيرية.

وكشف تويتر أن الموضوعات المرتبطة بالحكومة كانت من ضمن أكبر المحادثات في دولة الإمارات في 2021 والتي تصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (@HHShkMohd).

تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الأكثر تفاعلاً

● يناير: بدأ العام بالاحتفال بالذكرى الـ 15 لتولي سموه مقاليد الحكم في دبي، وكذلك الذكرى الـ 15 لتوليه منصب نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.

الإخوة والأخوات .. أبناء شعب الإمارات .. نكمل ١٥ عاماً في ٢٠٢١ في رئاسة حكومة دولة الإمارات .. عملنا على تحقيق رؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله .. وبذلنا وسعنا لخدمة شعب الاتحاد .. هذه رسالتي .. https://t.co/P8ViMHoyyE — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 3, 2021

● فبراير: شهد شهر فبراير نجاح أول مهمة إماراتية إلى المريخ، حيث دخل مسبار الأمل المدار في محاولته الأولى.

تمت المهمة بنجاح



Mission Accomplished #العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/BxPQiJM0Sq — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 9, 2021

وكانت هذه التغريدة لسموه هي الأكثر إعجاباً في دولة الإمارات لعام 2021. كما هنأت وكالة ناسا نجاح المهمة من خلال تغريدة بكلمات للشاعر المتنبي.

Dear @HopeMarsMission, congratulations on arriving at Mars! In the words of the poet Al Mutanabbi:



إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ



فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ



(If you ventured in pursuit of glory, don’t be satisfied with less than the stars.) pic.twitter.com/HvSsRHumzr — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 9, 2021

● مارس: عقب وفاة وزير المالية الإماراتي ونائب حاكم إمارة دبي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عبّر سموه عن مشاعره وحزنه بسبب هذا المصاب.

إنا لله وإنا إليه راجعون ... رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم .. pic.twitter.com/xAw3rXIwoj — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 24, 2021

● أبريل: في سبق آخر، أعلن سموه عن دخول عن أول ميجاوات لشبكة الكهرباء الوطنية يتم إنتاجه من أول محطة نووية عربية.

محطة تاريخية دخلتها دولة الامارات اليوم ... جهد 10 أعوام .. و 2000 مهندس وشاب إماراتي .. و 80 شريك دولي .. ورؤية قائد أدخل الإمارات مرحلة تنموية غير مسبوقة .. أول ميجاوات من أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية.. مبروك شعب الامارات .. مبروك لأخي محمد بن زايد .. pic.twitter.com/iCrT2kHj6C — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 6, 2021

● مايو: احتفل سموه بعيد الفطر المبارك مع العالم متمنياً الخير والصحة والسلام للجميع.

كل عام والإمارات بخير .. كل عام والمسلمين جميعاً بخير وصحة وسلام .. ونسأل الله أن يكون عيد الفطر عيد خير وبركة ورحمة ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 12, 2021

● يونيو: على خطى السنوات الماضية، شارك سموه معرفته وخبراته مع الجمهور تحت وسم #علمتني_الحياة

مركزاً على أهمية النشأة معاً كمجتمع موحد.

#علمتني_الحياة … إذا جاءك المحتاج فأعنه … وإذا جاءك المظلوم فانصره.. وإذا جاءك صاحب الفكرة فادعمه..وإذا جاءك العالم فأنصت له ..وإذا جاءك الشاب فافتح له طريقاً نحو مستقبله .. نحن لا ننمو كأفراد متفرقين.. نحن ننمو كشعب يسند بعضه بعضا.. نحن نتفوق كأمة واحدة.. ونتقدم كدولة متحدة.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 16, 2021

● يوليو: شارك سموه المزيد من رؤيته مع متابعيه تحت وسم #علمتني_الحياة حول ضرورة التركيز على الأهداف وعدم الانشغال بالمعارك الجانبية في الحياة.

#علمتني_الحياة .. أن لا تشغلني الحياة بمعاركها الجانبية عن معركتنا الكبرى الحقيقية … معركة البناء والتنمية .. بناء الوطن معركة .. بناء الإنسان ملحمة .. بناء حياة لأجيال جديدة هو أكبر وأعظم وأنبل هدف لحياتنا .. وما سوى ذلك تفاهات تشغلنا عن معركتنا الحقيقية .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 24, 2021

● أغسطس: شارك سموه مقطع فيديو لقطّة تم إنقاذها من مبنى سكني، داعياً إلى توفير تفاصيل عن الأشخاص المعنيين لشكرهم على مبادرتهم في لفتة تشير الى قوة المجتمع ولطفه.

الراحمون يرحمهم الرحمن …

فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة …

من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم .. pic.twitter.com/eTdmYiTSWb — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 24, 2021

● سبتمبر: شارك سموه الجمهور صوراً من حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي مرحّباً بالعالم في دبي والإمارات.

ليلة اختصرت المسافات .. وجمعت الأمم والثقافات .. ورسخت مكانة دبي والإمارات .. أهلاً بالعالم .. أهلاً بالمستقبل .. أهلاً بالإنسان من كل مكان في إكسبو دبي pic.twitter.com/1Yp9wVh0WF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 30, 2021

● أكتوبر: شارك سموه صورة من لقائه المفضل في إكسبو 2020 دبي مع فتاة صغيرة ظهرت في مقطع فيديو وهي مستاءة لكونها غير قادرة على مقابلة سموه. وبعد مشاهدة الفيديو، دعا سموه الطفلة إلى ساحة الوصل للقائه محوّلاً حلمها إلى حقيقة.

أجمل لقاء شخصي لي في إكسبو حتى الآن .. pic.twitter.com/psxrX5HOIz — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 30, 2021

● نوفمبر: أخيراً، هنّأ سموه دولة الإمارات على نجاحها في استضافة أحد أهم مؤتمرات المناخ العالمية (COP28) الذي سيقام في عام 2023.

نبارك لدولة الإمارات فوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ COP28 في عام 2023 .. اختيار مستحق لدولتنا .. وسنضع كل إمكانياتنا لإنجاح المؤتمر .. وستبقى دولة الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 11, 2021

تغريدات القادة الإماراتيين الأكثر تفاعلاً

شهد العام 2021 أيضاً اهتماماً مستمراً بتغريدات القادة في دولة الإمارات. وفي ما يلي بعض التغريدات الأكثر تفاعلاً لهذا العام:

● وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية (@MohamedBinZayed) رسالة من القلب إلى والدته بمناسبة يوم الأم العالمي.

أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات .. أنتن الخير والبركة..نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر و الإرادة..تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها..تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم..في يوم الأم وفي كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة pic.twitter.com/u4XtgROHHp — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 21, 2021

● شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي (@HamdanMohammed)، صورة لتوأميه حديثي الولادة.

لله .. الحمد 💙 💗 والـمنّـة pic.twitter.com/I0tu3kfvwS — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 21, 2021

● احتفال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بنجاح المهمة إلى كوكب المريخ.

الامارات تمنح #امل للعرب — عبدالله بن زايد (@ABZayed) February 9, 2021

● تغريدة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي (@MaktoumMohammed) حول تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية.

أتقدم بالشكر لأصحاب السمو الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد على ثقتهم وتشريفي بالمهمة الاتحادية الجديدة. وأسأل الله التوفيق في خدمة الإمارات وشعبها. هذا الوطن أمانة في أعناقنا، بناه آباؤنا المؤسسون، وصانه الرجال المخلصون، وعلى خطاهم سنمضي. — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) وسوم الفعاليات الأكثر استخداماً من الاحتفالات والمناسبات الرئيسية وصولاً للفعاليات الثقافية الإقليمية، في ما يلي الوسم الأكثر استخداماً في الإمارات لعام 2021: 1. #إكسبو 2020 2. #رمضان 3. #يوم_عرفة 4. #عام_الخمسين أكثر القادة ذكراً في دولة الإمارات 1. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (@HHShkMohd) 2. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 3. سمو الشيخ حمدان بن محمد (@HamdanMohammed) — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) September 25, 2021

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