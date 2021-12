محمد بن راشد يقود المحادثات على تويتر في الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

في نهاية كل عام، يسلط تويتر الضوء على أبرز المحادثات التي شهدتها المنصة بعد تحليل الوسوم والإشارات والتغريدات والرموز التعبيرية.

وكشف تويتر أن الموضوعات المرتبطة بالحكومة كانت من ضمن أكبر المحادثات في دولة الإمارات في 2021 والتي تصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (@HHShkMohd).

تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الأكثر تفاعلاً

● يناير: بدأ العام بالاحتفال بالذكرى الـ 15 لتولي سموه مقاليد الحكم في دبي، وكذلك الذكرى الـ 15 لتوليه منصب نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.

● فبراير: شهد شهر فبراير نجاح أول مهمة إماراتية إلى المريخ، حيث دخل مسبار الأمل المدار في محاولته الأولى.

وكانت هذه التغريدة لسموه هي الأكثر إعجاباً في دولة الإمارات لعام 2021. كما هنأت وكالة ناسا نجاح المهمة من خلال تغريدة بكلمات للشاعر المتنبي.

Dear @HopeMarsMission, congratulations on arriving at Mars! In the words of the poet Al Mutanabbi:



إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ



فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ



(If you ventured in pursuit of glory, don’t be satisfied with less than the stars.) pic.twitter.com/HvSsRHumzr