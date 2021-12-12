رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الأذربيجاني بشأن تعزيز العلاقات الثنائية

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من فخامة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها.

وتمنى فخامة الرئيس الأذربيجاني في رسالته دوام التقدم والازدهار لدولة الإمارات العربية، معرباً عن تطلعه إلى تطوير الشراكات ودفع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

يُذكر أن الإمارات وأذربيجان ترتبطان بعلاقات صداقة وتعاون وثيق في العديد من المجالات منها التبادل التجاري والاستثماري والسياحي.

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