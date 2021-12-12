معسكر "حصاد التطوعي 18 " بالشارقة يغرس حب التطوع والعطاء لدى للأطفال

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكدت حصة محمد الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة أن الدائرة أطلقت صباح اليوم من ضاحية واسط ( معسكر حصاد التطوعي 18) والذي يأتي بالتعاون مع عطلة المدارس ويهدف إلى غرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الأطفال وغرس حب الخير والعطاء في نفوسهم ؛ إضافة إلى تنمية مهاراتهم .



فن القيادة

وقالت إن المعسكر تضمن تنظيم فقرات متعددة بالتعاون مع الدوائر الحكومية والمحلية بالإمارة تناولت مفهوم التطوع وكيف يمكن للأطفال المشاركة في الأعمال التطوعية ؛ إضافة إلى تنمية مهارات الأطفال واكسابهم الخبرات فيما يتعلق بفن القيادة ؛ حيث شارك فيه 40طفلا وطفلة والذين تتراوح أعمارهم ما بين 6- 12 عاما ؛ مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية تجنبا للانتقال عدوى فيروس كورونا .

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