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بإشراف دائرة الخدمات الاجتماعية ومشاركة 40 طفلا

معسكر "حصاد التطوعي 18 " بالشارقة يغرس حب التطوع والعطاء لدى للأطفال

المصدر:
  • الشارقة - عصام الدين عوض
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أكدت حصة محمد الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة أن الدائرة أطلقت صباح اليوم من ضاحية واسط ( معسكر حصاد التطوعي 18)  والذي يأتي بالتعاون مع عطلة المدارس ويهدف إلى غرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الأطفال وغرس حب الخير والعطاء في نفوسهم ؛ إضافة إلى تنمية مهاراتهم .


فن القيادة

وقالت إن المعسكر تضمن تنظيم فقرات متعددة بالتعاون مع الدوائر الحكومية والمحلية بالإمارة تناولت مفهوم التطوع وكيف يمكن للأطفال المشاركة في الأعمال التطوعية ؛ إضافة إلى تنمية مهارات الأطفال واكسابهم الخبرات فيما يتعلق بفن القيادة   ؛ حيث شارك فيه 40طفلا وطفلة والذين تتراوح أعمارهم ما بين 6- 12 عاما ؛ مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية تجنبا للانتقال عدوى فيروس كورونا .

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