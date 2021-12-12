شرطة أبوظبي تسمح بـ«لوحة أرقام إضافية» لقاعدة حمل الدراجات الهوائية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة جديدة يتم بموجبها وضع لوحةِ أرقامٍ إضافية على قاعدة حامل الدراجات الهوائية في الجزء الخلفي من المركبات الحاملة للدراجات الهوائية، وذلك بهدف تفادي حجب لوحة المركبة، مما يعد مخالفة مرورية، يترتب عليها فرض غرامة، وذلك ضمن جهودها في تعزيز السلامة على الطرق وتجنيب أصحاب المركبات الحاملة للدراجات الهوائية ارتكاب المخالفات المرورية.

وأكد العقيد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية أن هذه المبادرة تأتي من حرص واهتمام شرطة أبوظبي بدعم المبادرات البيئية ومستخدمين الدراجات الهوائية عبر توعية السائقين وتجنيبهم المخالفات المرورية.

وأشار إلى أن المادة رقم 27 «ب» من القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري توضح عقوبة مرتكبي الأعمال التي قد تؤدي إلى عدم وضوح أرقام لوحات المركبة بـ«غرامة مالية قدرها 400 درهم»، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بتوضيح أرقام لوحاتها وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي.

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