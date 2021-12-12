شرطة دبي تنظم ملتقى مجلس الموارد البشرية

المصدر: (دبي - البيان)

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شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، رئيس مجلس الموارد البشرية، ملتقى مجلس الموارد البشرية الثاني 2021، وذلك بمنتجع الحبتور بولو دبي.

وأكد اللواء أحمد رفيع أن شرطة دبي تسعى إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تنفيذ خطط ومنهجيات استباقية للعمل المؤسسي من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع التطويرية الهادفة إلى إسعاد المجتمع، والمساهمة في تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية ودعم جهودها في لعب دور محوري لتحقيق الأجندة الوطنية للدولة، وصولاً إلى رؤية الإمارات 2071.

وقال: بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شكلنا مجلس الموارد البشرية في بداية العام 2019، حرصاً على إسعاد موظفي شرطة دبي، وطرح المبادرات والمشاريع، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

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