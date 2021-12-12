قائد عام شرطة أبوظبي يتفقد خدمات «مركز ترخيص فلج هزاع» في العين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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اطّلع اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور في مركز فحص ترخيص المركبات في منطقة فلج هزاع بمدينة العين.

وتأتي الزيارة ضمن مبادرة «في الميدان الحكومية» في إطار حرص معاليه على متابعة سير العمل بمختلف القطاعات والإدارات بشرطة أبوظبي والوقوف على أداء العاملين، وجودة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين وآليات تطويرها.

وكان في استقبال قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية والعميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات والعقيد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات والعقيد محمد سعيد الشامسي مدير إدارة ترخيص السائقين والآليات في العين.

وشارك تقديم خدمات الترخيص ملتقياً عدداً من المراجعين وتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، ووقف على كفاءة وفعالية إجراءات العمل فيها ومدى رضا المتعاملين للخدمات المقدمة لهم، وسرعة إنجاز معاملاتهم.

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