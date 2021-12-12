«كهرباء دبي» وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلقان تقرير «القيادات النسائية في عصر التحديات»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تقرير «القيادات النسائية في عصر التحديات» لتسليط الضوء على مفهوم القيادة النسائية وإبراز دور المرأة الحيوي في كل المجالات، وفي مجال العمل خصوصاً، وتأثيرها الفعّال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويعتبر التقرير بمثابة توثيق لمنشورات سابقة ذات صلة، وتشتمل على أكثر من 15 فصلاً من أبرزها مهارات المرأة القائدة؛ سيكولوجيا المرأة القائدة وأوجه الاختلاف عن الرجل القائد، الطاقة الذهنية للقيادات النسائية؛ موقع النساء اليوم في المناصب العليا والقيادات؛ عوامل النجاح لدى المرأة العربية حسب تقرير المرأة العربية الذي أعدته مؤسسة دبي للمرأة؛ ومنظمة العمل الدولية والمرأة في القيادة. كما أفرد التقرير حيزاً كبيراً للحديث عن تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي وإبرازها كنموذج مشرق في تمكين النساء تحقيقاً للتنمية المستدامة، كذلك تم ذكر الفعاليات والمبادرات المبتكرة التي تطلقها اللجنة النسائية في الهيئة لاستكشاف مختلف الجوانب التي تهم المرأة كالتطور الذاتي، والنفسي، والمهني، لضمان تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية.

تمكين

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن مسيرة تمكين المرأة الإماراتية التي بدأها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أثمرت عن تبوء المرأة الإماراتية أعلى المناصب بكل اقتدار وجدارة، لتساهم بشكل فعّال في صنع المستقبل وبناء الوطن وإعداد أجيال المستقبل.

وأضاف معالي الطاير: «بفضل التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، باتت إنجازات المرأة الإماراتية نموذجاً مضيئاً يحتذى به عالمياً، وأصبحت خير سفير لوطننا في مختلف المحافل العالمية وفي القطاعات كافة».

أهمية

من جانبها، قالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «يكتسب تقرير «القيادات النسائية في عصر التحديّات» أهمية خاصة لدورها في إبراز التجارب الناجحة والملهمة في مجال دعم وتمكين المرأة، واستعراض وتقدير الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادات النسائية لخدمة المجتمع وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة».

من جهته أكد البروفيسور رائد عوامله، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وانطلاقاً من رؤية دولة الإمارات الداعمة بشكل لا محدود لتمكين ودعم المرأة، حريصة على تقديم كل أشكال الدعم لتطوير وتنمية قدرات المرأة، إلى جانب إبرام الشراكات الفعّالة مع الجهات والمؤسسات المعنية سعياً نحو إبراز دورها في المجتمع من جميع جوانبه، والعمل على تعزيز قدراتها، وخصوصاً في المجال القيادي وتزويدها بالخبرات اللازمة، لأهمية دورها في تطوير مسارات التنمية المستدامة، وتقديم حلول حقيقية للتحديات العالمية.

وقالت عائشة سلطان الشامسي، مدير إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «سعدنا بالتعاون مع اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي لإطلاق تقرير «القيادات النسائية في عصر التحديات» لنقدم للمجتمع نماذج تجارب مهمة وخلاقة للمرأة القيادية، وسبل تغلبها على التحديات الكثيرة التي يمر بها العالم، وقدرتها على تحويلها إلى فرص يمكن الاستفادة منها في الخطط التنموية الشاملة».

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