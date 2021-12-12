«استشاري الشارقة» يناقش سياسات وخطط هيئة الموانئ والجمارك

المصدر: الشارقة - البيان

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أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الخامسة التي عقدها بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر لمناقشة سياسة هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة.. بتوفير كافة احتياجات المنافذ البحرية لإمارة الشارقة.

جلسة

ترأس الجلسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري بحضور الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة، ومحمد مير عبدالرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك وسعود سالم المزروعي مدير المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.

وقال الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي إن سـيـاسـة هـيـئـة الـشـارقـة لـلـمـوانـئ والـجـمـارك والـمـنـاطـق الـحـرة تستهدف تـنـمـيـة الـجـوانـب الاقتصادية فـي الإمـارة مـن خـلال تـطـويـر الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة فـي الـمـوانـئ الـبـحـريـة والـمـراكـز الـجـمـركـيـة والـمـنـافـذ الـحـدوديـة والـمـنـاطـق الـحـرة بـمـا يـتـنـاسـب مـع إسـتـراتـيـجـيـة الـهـيـئـة فـي تـنـمـيـة مـعـدلات الاسـتـيـراد والـتـصـديـر عـبـر الـمـوانـئ الـبـحـريـة والـمـنـافـذ الـحـدوديـة الـبـريـة.

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