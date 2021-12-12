تعاون بين «إقامة دبي» و«بي دبليو سي الشرق الأوسط»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مذكرة تفاهم مع برايس ووتر هاوس كوبرز (بي دبليو سي) الشرق الأوسط، إحدى شركات الخدمات المهنية الرائدة في العالم وواحدة من أكبر شركات المحاسبة المتخصصة في الاستشارات والدراسات الإدارية والتدقيق المالي واستشارات الموارد البشرية وتطوير المشاريع، وجاءت هذه المذكرة بهدف تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتحسين وتطوير البرامج والمشاريع والخدمات وتبادل الخبرات والأفكار الإبداعية والابتكارية.

توقيع

ووقع الاتفاقية من الطرف الأول الفريق محمد أحمد المري بصفته المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي فيما وقعها من الطرف الثاني هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام لإقامة دبي، واللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، والعميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، وعبدالرحمن أحمد عبدالرحمن المستشار المالي، وحامد كاظم، مستشار أول في بي دبليو سي الشرق الأوسط إلى جانب عدد من المسؤولين لكلا الطرفين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز